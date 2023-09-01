В новый корпус детской больницы святого Владимира залили последний куб бетона

В больнице будет 20 отделений, обустроят 15 операционных. Фото: mos.ru

В Москве на протяжении нескольких лет идет масштабное обновление медицинской инфраструктуры. Например, сейчас на востоке столицы ведется строительство нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира. В каркас здания залит последний куб бетона. Готовность медицинского комплекса составляет 41%. Новый корпус больницы, который оснастят по последнему слову техники, будет готов весной 2025 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

15 ОПЕРАЦИОННЫХ И ВЗЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА

«Комплекс станет одним из самых современных детских многопрофильных стационаров в Москве, - отметил глава департамента. - Сейчас идут работы по устройству стен и перегородок, монтажу фасада здания».

Общая площадь шестиэтажного здания составит 56 тысяч квадратных метров. В больнице будет 20 отделений, обустроят 15 операционных. Помимо этого, в больнице оборудуют вертолетную площадку.

«Больница рассчитана на 570 коек, причем в каждой палате предусмотрены душевые, телевизоры и места для размещения родителей. Для персонала создадут коферумы, переговорные для бесед с родителями, а для детей - огромное количество игровых зон, чтобы они не ощущали себя в больнице. Объект большой и уникальный, в нем появится более 1500 единиц высокотехнологичной медицинской техники и более 50 инженерных систем», - подчеркнул Рафик Загрутдинов.

СИГНАЛ SOS ПОДАСТ КАСКА

Причем специалисты на площадке нового корпуса детской больницы святого Владимира применяют самые передовые технологии строительства.

«Шаг за шагом мы двигаемся в сторону цифровизации этой отрасли. Например, здесь мы используем VR-очки, чтобы рабочие могли пройти инструктаж по технике безопасности для более удобного и наглядного восприятия информации. Также используем умные каски с датчиками, которые позволяют мониторить и анализировать передвижения рабочих и их производительность», - объяснил глава ведомства.

Каска также способна подавать сигнал SOS в случае падения какого-либо предмета или конструкции. Это позволит оперативно оказать пострадавшему необходимую помощь.

«Применяем мы и элементы лазерного сканирования при помощи дронов во время земляных работ и работ на объекте. Для сканирования геометрических объектов и сверки параметров используются тахеометры. Это сокращает сроки проверки и приемки работ. В дальнейшем эти технологии распространим на все объекты адресной инвестиционной программы», - резюмировал Рафик Загрутдинов.

Фото: mos.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лучевое отделение «Коммунарки» сдадут в 2024 году

«Это будет уже десятый корпус медицинского учреждения в Коммунарке, там реализуется большой комплекс работ, - уточнил Рафик Загрутдинов. - Недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл детский корпус больницы. Сейчас в лучевом корпусе завершаются фасадные работы, ведется монтаж инженерной инфраструктуры, корпус будет связан и с детским, и с амбулаторным отделениями. В том числе готовится к монтажу медицинское оборудование. К концу года мы завершим строительно-монтажные работы, в следующем - пусконаладочные, и тогда же планируем ввести объект в эксплуатацию».

Глава ведомства добавил, что в настоящее время в столице строится большое количество медицинских учреждений различного формата. Так, за последние несколько лет в городе ввели 30 поликлиник по новому стандарту.