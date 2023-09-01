Новый учебный год - повод поговорить с ребенком о безопасности

Лето - повод отдохнуть, проветрить голову, набраться сил. Вот только у детей (чего уж там - и у некоторых родителей тоже) выветривается не только лишняя информация, но полезная. Чего стоит остерегаться в мегаполисе и какие меры безопасности соблюдать?

1 ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК

С какой стороны обходить автобус? А трамвай? Не помните? И не надо! Не надо обходить транспорт вообще: дождитесь, пока он уедет, и идите спокойно своей дорогой. И детей тому же научите!

- С начала года произошло 472 ДТП, в которых 4 ребенка погибли, 490 получили травмы различной степени тяжести, - рассказал замначальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве Евгений Логиновский. - Осенью традиционно происходит всплеск аварийности, чаще всего речь идет о ДТП с детьми-пешеходами.

Что сделали полицейские, чтобы уменьшить число жертв? Проверили дороги вблизи школ: везде ли работают светофоры и видны зебры. Подготовили схему расстановки нарядов ГИБДД - первую школьную неделю их маршруты приблизят к школам и детским садам, чтобы следить за соблюдением правил дорожного движения. Запланировали «минутки безопасности» - инспекторы пройдут по столичным школам, чтобы повторить с детьми правила поведения на дорогах.

Что может сделать каждый из нас? Убедиться, что на одежде ребенка есть светоотражающие элементы, - в темноте его должно быть видно на дороге. На личном примере показывать, как важно соблюдать ПДД: если вы перебегаете дорогу на красный, то неужели ваш ребенок не будет делать так же?

- В детских садах есть отдельная программа по обучению детей Правилам дорожного движения в игровой форме. Но в сентябре неплохо бы и взрослым их повторить. Именно поэтому был задуман проект «Дорога в школу»: родитель берет за руку ребенка и идет от подъезда до школы и потом обратно, обращая внимание на все зебры, светофоры, тротуары и прочее. Схему этой прогулки рисует и сдает классному руководителю, а тот заносит ее в журнал. Кроме очевидной пользы, что мамы-папы с детьми как минимум дважды пройдут привычный путь со вниманием к деталям, есть и еще один важный момент: если ребенок пойдет домой один, мы будем знать, по какому маршруту. Поэтому важно отнестись к этой задаче ответственно, - отметила уполномоченный по правам ребенка по г. Москве Ольга Ярославская.

2 ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ - ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

До сих пор большой проблемой в Москве остаются электросамокаты - а их в столице примерно 60 тысяч. С начала года зафиксировано уже более полусотни ДТП с ними, в которых пострадали дети. Причем частенько это дети, сами управлявшие чудо-самокатами. И это несмотря на то, что по закону сейчас арендовать их можно только с 18 лет.

- Как же так получается, что самому младшему из пострадавших было всего 7 лет? Да потому что сами родители, старшие братья и сестры способствуют этому, - констатировал Евгений Логиновский. - Карательные меры есть, каждые выходные мы проводим массированные рейды, в том числе с участием фирм, которые этими самокатами владеют. 600 аккаунтов детей и взрослых, которые давали им самокаты, уже заблокированы. Но решить проблему не удастся, пока сами родители не осознают, насколько это опасно.

Ольга Ярославская обратила внимание на то, что общество в целом смотрит на эту проблему сквозь пальцы. Например, сделаете ли вы замечание ребенку, который при вас арендует электросамокат? Вряд ли? Вот в том-то и проблема.

Есть у электросамокатов и еще один изъян - они горят.

- И подобные случаи не единичны, - подтвердил замачальника ГУ МЧС России по г. Москве Александр Бобров. - Обычно возгорание происходит, когда электросамокат стоит на зарядке. Нельзя ни его, ни смартфоны с пауэрбанками оставлять на ночь включенными в розетку. Самые страшные случаи происходят как раз тогда, когда вы спите и не чувствуете запаха дыма.

3 СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКИ

В 2023 году в Москве произошло на 8% меньше пожаров, чем в прошлом году. Но впереди холода, а значит, расслабляться рано.

В преддверии нового учебного года МЧС проверило все школы и убедилось, что они безопасны. А чтобы напомнить ученикам и педагогам, как вести себя в случае пожара, 1 сентября пожарные сперва проведут открытые уроки, а потом по плану начнут проводить учебные эвакуации.

- С детьми нужно периодически повторять правила безопасности. Лучше всего они, пожалуй, изложены в книге «Кошкин дом» - это самое простое пособие, как действовать в случае ЧП, - считает Александр Бобров. - Важно помнить, что именно мы, взрослые, формируем культуру поведения детей. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы спички, зажигалки были вне зоны их доступа. Все гаджеты снимайте с зарядки, выходя из дома. Электрические сети не перегружайте бытовыми приборами; если розетка местами чернеет или где-то искрит, не медлите с вызовом электрика. В идеале еще иметь дома так называемый автономный пожарный извещатель - цена вопроса - 1000 рублей, батареек хватает на 2 года, положить можно на любой шкаф, зато вы будете уверены: прибор сразу среагирует на дым. В идеале, конечно, еще иметь дома огнетушитель, но пока нам остается только мечтать об этом.