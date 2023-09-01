«Мы хотим строгого наказания для него»: Семья депутата из Дагестана, убитого в доме московского продюсера, раскрыла детали дела

Продюсер убил экс-депутата (справа) Фото: соцсети/Залина ТАТАРОВА

В Подмосковье продолжают разбираться в загадочном убийстве экс-депутата из Дагестана Ахмеда Гамзаева. Ранее тело бывшего народного избранника нашли в загородном доме продюсера Гранта Палагаева. Мужчина известен тем, что продюсировал сериалы с Охлобыстиным и Павлом Прилучным, а также был знаком с актрисой Мерил Стрип.

Что именно произошло в тот роковой вечер, следствие еще только устанавливает. Известно лишь, что депутат с продюсером устроили застолье, во время которого сильно повздорили. В пылу ссоры у Гранта Палагаева, как считает следствие, в руках оказалось оружие, которое выстрелило дважды. Гамзаев скончался на месте, ранение получил и сам хозяин дома.

- Он признает свою вину, но частично. Причину ссоры Палагаев не назвал, - рассказал "КП" источник. - Как бывший депутат и продюсер познакомились, пока неизвестно.

Продюсер был знаком со многими звездами Фото: СОЦСЕТИ

В деле об убийстве не только Грант Палагаев хранит молчание. В соцсети перестала заходить и его супруга Анна. Девушка родом из Донецкой области, ее сестра сейчас живет в Одессе. Родственники же убитого депутата находятся в Дагестане. KP.RU удалось поговорить с сыном Ахмеда Гамзаева.

- Все наши родственники сейчас находятся в Дагестане, в Москве у нас никого нет. Отца мы уже похоронили, - признался KP.RU сын бывшего депутата Курбан. - Как отец познакомился с этим продюсером, мы не знаем. Нам он о нем ничего никогда не говорил, мы тоже его не знаем. О том, что он собирается к нему в гости, отец также не сообщал. Что произошло в тот вечер, мы пока не можем сказать, причина ссоры нам неизвестна.

По словам Курбана, семья хочет строгого наказания для Гранта Палагаева. Они будут следить за следствием и судом. Продюсеру грозит вплоть до 15 лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО.

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