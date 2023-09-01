Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 на юге столицы

Сергей Собянин и Михаил Мишустин открыли новое здание школы №1579 на юге Москвы. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В День знаний мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин открыли новое здание школы №1579 в Москворечье-Сабурово. Глава столицы и премьер-министр России поздравили учеников, педагогов и родителей с началом учебного года. Всего к 1 сентября в городе впервые открылись 30 новых зданий школ и детских садов. За парты сели более миллиона московских учеников.

В ходе открытия нового здания Сергей Собянин рассказал Михаилу Мишустину о развитии Московской электронной школы (МЭШ). Опыт столицы будет тиражироваться на другие регионы. Сервисы МЭШ будут внедрены в региональные системы образования по всей России.

«В московском образовании – 1 миллион 100 тысяч школьников. И, конечно, помимо того, что ребята приходят в школы, занимаются здесь, они занимаются и культурой, и спортом, мы заботимся об их здоровье. Потому все системы города Москвы соединены в одну информационную систему, которая оказывает содействие в обслуживании всех по всем этим направлениям. Московская электронная школа – это ядро этой системы. В мире ничего подобного нет, просто даже аналогов нет такой масштабной системы. Ежедневно в МЭШ заходят 4,5 миллиона раз», – сообщил Сергей Собянин.

Новая школа в Москворечье-Сабурово – одна из самых современных в столице. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Мэр напомнил, что поначалу МЭШ создавалась как народный проект. В ней участвовали все московские учителя, делившиеся на электронной площадке своими наработками. Постепенно стало понятно, что Московская электронная школа – это большой и важный образовательный проект.

«Библиотека МЭШ стала расти в арифметической прогрессии. Но через какое-то время мы решили этот массив огромной информации систематизировать, разбить по тематикам, по заданиям на конкретный учебный час и подгрузили материалы лучших разработчиков образовательного контента, виртуальные лаборатории и так далее. И совместили это с федеральными образовательными стандартами так, чтобы наши тематики и программа полностью соответствовали тем задачам, которые ставит перед образованием министерство просвещения», - рассказал Сергей Собянин.

По его словам, в этом году в базу МЭШ впервые загрузили цифровые учебники с 5 по 9 класс. В планах – выложить в библиотеку всю линейку учебников от 1 до 11 классов. В этом учебном году активными пользователями МЭШ станут 2,8 миллиона учителей, школьников и родителей. Сейчас электронная библиотека МЭШ содержит около двух миллионов образовательных материалов.

По словам Сергея Собянина, главным трендом развития электронной школы на ближайшие годы станет персонализация на основе сервисов искусственного интеллекта.

«Тем ребятам, которые отстают и у которых есть проблемы, система должна помогать подтягиваться. Те ребята, которые учатся на оценку выше пятерки, – им система будет подгружать задания до тех пор, пока он может справиться с этой историей», – уточнил глава города.

В здании есть все, что необходимо для учебы, творчества и занятий спортом. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Столичный градоначальник отметил, что в этом году сервисы МЭШ будут внедряться в других регионах России. По договоренности с Минпросвещения и Минцифры России правительство Москвы участвует в создании федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

«В этом году уже переходят три области (сервисы МЭШ будут внедряться в Республике Татарстан, Калужской и Московской областях). Московская область с 1 сентября перешла в эту систему. Три области и Москва – это уже 17% школьников страны», – подчеркнул Собянин.