Ароматерапия: как ароматы влияют на настроение и нашу жизнь?

У нас появились шторы, не пропускающие свет, и будильники, имитирующие рассвет, чтобы повысить качество сна; нутрициология и суперфуды, чтобы каждый прием пищи приносил не только сытость, но и максимум пользы; йога и медитации, чтобы ощущать баланс физической формы и внутренней гармонии; а еще — ароматерапия, чтобы управлять настроением и эмоциями.

Наука ароматов

Ароматерапия — относительно молодой тренд, однако уже существует Международная ассоциация ароматерапевтов, которая изучает влияние запахов на людей: как различные ароматы воздействуют на наш мозг, мысли и эмоции.

Шведские ученые из Каролинского университета, проводившие исследование о влиянии запахов на нервную систему, выяснили, что на резкие и неприятные запахи человек реагирует намного быстрее — в течение всего 0,3 секунды! Дело в том, что обоняние для человека — это один из индикаторов безопасности. В большинстве случаев неприятный запах является триггером, свидетельствующим об опасности, и наш мозг мгновенно сообщает об этом, чтобы мы как можно скорее могли уйти от его источника. И напротив, когда мы ощущаем приятный запах — нам ничего не угрожает, поэтому мозгу незачем спешить с сигналом. Ученые убеждены, что запахов, которые бы не имели у нас эмоционального отклика, не существует.

Эксперты отметили, что цитрусовые ароматы бодрят и вызывают прилив жизненных сил, лаванда и мята известны своими успокаивающими свойствами, а цветочные ароматы поднимают настроение и навеивают приятные воспоминания. Кстати, у 20% [1] россиян цветочный аромат магнолии ассоциируется с популярным курортным городом Сочи.

«Аромат чистоты»

В ароматерапии широко распространено использование эфирных масел, каждое имеет свои уникальные свойства, поэтому выбор зависит от желаемого результата. Всевозможные свечи, диффузоры и ароматические палочки помогут создать гармоничные композиции ароматов, чтобы настроиться на нужный лад.

Тренд на ароматерапию уже давно подхватили и производители бытовой химии. На рынке существует множество средств для стирки с ароматами на любой вкус. Однако на полке чистящих средств было и остается достаточно много хлорсодержащих продуктов, в составе которых также есть ароматические отдушки, и тем не менее в первую очередь мы все равно ощущаем запах хлора.

Алина Кашапова, менеджер отдела исследований и разработок Unilever в России и Беларуси, прокомментировала, почему так происходит: «Главным компонентом в хлорсодержащих гелях является гипохлорит натрия — источник активного хлора. Он обладает ярким характерным запахом, который технически невозможно замаскировать. Кстати, многие ассоциируют его с чистотой и дезинфекцией, поэтому хлорные средства для уборки так популярны».

Далее она уточнила: «Все же для людей с повышенной чувствительностью к резким запахам такие чистящие средства могут не подойти. Учитывая эту потребность, мы в компании создали новую линейку гелей без хлора в составе. Поскольку основа этого продукта не имеет резкого запаха, с парфюмерной точки зрения мы имели больше возможностей создать приятные, шлейфовые ароматы, например: “Освежающий цитрус” и “Цветущая магнолия”.»

Если раньше уборка была связана с неприятными запахами, то сейчас можно с уверенностью сказать, что влияние ароматерапии распространилось и на привычные домашние дела, тем самым улучшив качество нашей жизни. Приятные запахи помогут закрепить положительные ассоциации даже с бытовой рутиной.

Окружающие нас ароматы могут действительно оказывать позитивный эффект — обратите внимание как утренний душ с бодрящим цитрусовым гелем помогает проснуться или как запах свежезаваренного кофе перед началом рабочего дня заряжает энергией. Наполняйте пространство вокруг вас правильными ароматами — и вы увидите, сколько положительных эмоций появится в вашей жизни!

1. По данным опроса в соцсетях Tvil.ru