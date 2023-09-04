«Московская электронная школа» поможет учиться детям всей страны

Директор школы № 1579 Марина Кудинова (в центре), мэр Москвы Сергей Собянин (второй справа) и председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время открытия нового здания школы № 1579 в районе Москворечье-Сабурово. Фото: Владимир НОВИКОВ, пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Московская электронная школа» хорошо знакома всем жителям столицы. Единая образовательная платформа помогает ребенку учиться, педагогу - преподавать, а родителям - быть в курсе занятий своих детей. Ее сервисы плотно интегрированы в жизнь каждого ученика: это и электронный дневник, и проход в школу по пропуску, и безналичная оплата питания, бесплатные экскурсии и посещение кружков. И главное - онлайн-библиотека, в которой собрано более 2 млн уникальных образовательных материалов. С 2022 года сервисы «МЭШ» внедряются в новую федеральную государственную информационную систему «Моя школа», которая уже тестируется в пилотных регионах. О том, как будет развиваться «МЭШ», мэр города Сергей Собянин рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В День знаний премьер-министр России и глава столицы открыли здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурово. Новый корпус стал одним из самых современных в городе. Всего к 1 сентября в Москве впервые открылись 30 новых зданий школ и детских садов. За парты сели более миллиона столичных школьников.

«Помимо того что ребята приходят в школы, они занимаются и культурой, и спортом, мы заботимся об их здоровье. Потому все системы города Москвы соединены в одну информационную систему, которая оказывает содействие в обслуживании всех по всем этим направлениям. «Московская электронная школа» - ядро этой системы. В мире ничего подобного нет, просто даже аналогов нет такой масштабной системы. Ежедневно в «МЭШ» заходят 4,5 миллиона раз», - сообщил Сергей Собянин Михаилу Мишустину.

Мэр напомнил, что поначалу «МЭШ» создавалась как народный проект. Московские учителя делились на электронной площадке своими наработками.

«Библиотека «МЭШ» стала расти в арифметической прогрессии. Через какое-то время мы решили этот массив огромной информации систематизировать и совместили это с федеральными образовательными стандартами так, чтобы программа полностью соответствовала тем задачам, которые ставит перед образованием Министерство просвещения, - отметил глава города. - В этом году мы впервые загрузили туда цифровые учебники с 5-го по 9-й класс. Надеюсь, что в ближайшие годы вся линейка от 1-го до 11-го будет также подгружена».

Цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По словам мэра, одной из главных задач на ближайшие годы станет персонализация «МЭШ»: платформа будет подстраиваться под особенности каждого школьника. Для этого ее разработчики будут использовать технологии искусственного интеллекта.

«Тем ребятам, которые отстают и у которых есть проблемы, система должна помогать подтягиваться. Ребятам, которые учатся на оценку выше пятерки, система будет подгружать задания до тех пор, пока они смогут с ними справиться», - объяснил мэр.

Сейчас московские специалисты помогают создать на базе «МЭШ» федеральную систему «Моя школа». Эту работу правительство Москвы ведет по соглашению с Минпросвещения и Минцифры России. В этом году на сервисы «МЭШ» переходят три региона - Калужская и Московская области, а также Республика Татарстан.

«Три области и Москва - это уже 17% школьников страны», - отметил Сергей Собянин.

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Какие новинки появились в «МЭШ»

Чтобы школьникам было удобно планировать свое время, а родители были в курсе их графика, с 1 сентября на платформе «МЭШ» можно увидеть единое расписание занятий в школе, а также в кружках и секциях, которые посещает ребенок, в том числе вечером. Кроме того, каждые две-три недели родители будут получать отчет об обучении и внешкольной деятельности ученика.

Среди новинок, загруженных в библиотеку «МЭШ», - интерактивные карты по географии и электронные учебники с аудиоверсиями параграфов, видеороликами и 3D-иллюстрациями. К 42 виртуальным лабораториям добавилась еще одна - по окружающему миру для начальных классов. А для старшеклассников появились новые материалы для подготовки к ЕГЭ. С сентября платформа «МЭШ» со всеми сервисами впервые будет доступна в половине столичных колледжей.