Время обработки обращений сократится на 30%: «Лидеры России» из Подмосковья предложили новые идеи по использованию искусственного интеллекта

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В Московской области стартовал региональный отбор федерального конкурса «Лидеры России». Сам конкурс, который стал настоящей кузницей руководящих кадров, проводится проверка же в пятый раз. В 2017-м его запустили по инициативе Президента Владимира Путина. Количество участников увеличивается, поэтому в нынешнем году «Лидеры России» впервые начинаются с предварительного отбора лучших из лучших на уровне субъектов РФ. Заявившиеся специалисты распределяются по командам, каждая из которых должна выполнить задание от руководителя региона. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв попросил участников (их более 190, разбитых на более чем 20 команд!) проработать новые идеи по использованию искусственного интеллекта для эффективной коммуникации с жителями, бизнесом и НКО.

В Подмосковья, напомним, уже несколько лет действует Центр управления регионом и Информационный центр - круглосуточные цифровые штабы, куда в режиме реального времени стекаются данные из всех ведомств области. И в этих системах весьма активно используется искусственный интеллект. Но для постоянного развития, разумеется, нужны новые наработки.

Сегодня одна из команд представила свой проект зампреду правительства Московской области Вячеславу Духину.

- Инфоцентр - это такая точка инноваций, мы запустили ее в текущем году, - рассказал Вячеслав Духин участникам регионального этапа «Лидеров России». - Здесь представлены решения по работе с информацией, в том числе содержащие в себе элементы искусственного интеллекта. Над этим мы активно сейчас работаем. Мы предложили вам поработать над задачей, которая для нас в Московской области одна из приоритетных - коммуникация с людьми.

В Подмосковье обращения граждан поступают через электронную почту губернатора, горячую линию 112, портал «Добродел», соцсети. Далее они обрабатываются в ЦУР и Инфоцентре. По каждому обращению, если оно принято в работу, назначается конкретный исполнитель. Житель Московской области должен получить ответ на свой запрос в строго положенный срок.

- У нас налажена целая система, но всегда есть к чему стремиться, тем более в век динамично развивающихся технологий, - отметил зампред. - Каждый человек должен быть услышан, каждому из них мы должны ответить на то, что его беспокоит, дать решение. Учитывая масштабы нашего региона, это задача архисложная - ежедневно через разные источники мы получаем порядка 5 тысяч обращений. Но просто отреагировать на них - это одно, а дать ответ, который удовлетворит человека - это совершенно другое качество диалога.

Участники команды, представившей свой проект, рассказали, что в основе их предложений по более эффективному использованию ИИ в обработке обращений граждан - анализ алогичной работы в 20 регионах России и 10 странах. Плюс собственный социологический опрос жителей Подмосковья.

«Решение команды - создать автоматизированную информационную систему, которая будет представлять собой комплекс из более 25 сервисов по обработке обращений. В частности, предлагается внедрить коробочную языковую модель, а также модели классификации текстов и кластеризации признаков», - рассказали в Пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области.

Разработчики считают, что нейросети смогут сократить трудозатраты на обработку обращений в 3-5 раз и ускорить этот процентов на 30%.

- Главное для любого проекта - это определение, кто его будет делать, как и для чего, - рассказал участник команды, руководитель проектного офиса АО «Атомэнергопром» Дмитрий Продон. - У нас сложилась уникальная команда. Больше половины людей - это лидеры цифровой трансформации в России. Многие из них руководят соответствующими блоками в своих организациях.

В команду, состоящую из 10 человек, вошли действующие сотрудники крупнейших организаций - Сбера, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Института точной механики и вычислительной техники, научно-исследовательского предприятия, Школы «Тропарево».

Проекты, представленные «Лидерами России», после экспертных заключений будут переданы губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Как знать, может быть, какие-то из этих идей будут воплощаться в жизнь уже совсем скоро.