Сергей Собянин рассказал, когда новая модель "Москвича" появится в продаже

Новый "Москвич" уже оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

"МОСКВИЧ" ВСТАЛ НА НОГИ

4 сентября завод "Москвич" представил новый автомобиль, который поступит в продажу уже в конце октября этого года - "Москвич-6".

По размеру он чуть меньше "Тойоты Камри" (длина 4,7 м, ширина 1,8 м и высота 1,4 м), у него большой багажник - 540 литров, машина удобна для семей, таксистов и каршеринга. Предположительно там и будет использоваться.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новинку уже оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Посмотрел салон, заглянул под капот.

- Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что "Москвич" побеждает, - констатировал глава города. - Помните, год тому назад здесь были пустые цеха? (В марте 2022 года французская компания "Рено" ушла из России, не оставив на этом заводе ничего, кроме долгов по зарплате. Прим.автора)А сегодня уже произведено 26000 машин. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели санкционное давление, конкуренцию со стороны других производителей. И сегодня уже можем с уверенностью сказать: "Москвич" встал на ноги. Конечно, во многом благодаря замечательному коллективу, команде управленцев и помощи компании "КАМАЗ".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллектив, в свою очередь, не остался в стороне: руководитель службы отгрузки продукции завода "Москвич" Максим Скрипниченко от своего имени и от лица товарищей сказал главе города "Спасибо" за то, что сохранил коллектив и производство.

- Я пришла сюда на должность менеджера по работе с персоналом два года назад и как раз попала под трансформацию бренда, - поделилась с корреспондентом kp.ru Оксана Тельнова. - И теперь я горжусь, что работаю на этом заводе. Я бы и себе такой автомобиль купила, честно. Он легкий, компактный, красивый. Я много лет за рулем, понимаю, о чем говорю. Более того, друзья мои, которые взяли "Москвич" в каршеринге, тоже остались им очень довольны - и дизайном, и легкостью управления.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ЖДЕТ ЗАВОД ДАЛЬШЕ

Между тем, это еще только начало. 4 сентября мэр Москвы рассказал о перспективах развития завода:

- Завод прошел первый этап. На втором этапе нам необходимо будет увеличить локализацию число комплектующих, производимых а России. На третьем этапе - создать собственную платформу полностью российской машины. Надеюсь, мы эти этапы пройдем. Так? - спросил он коллектив завода.

- Конечно, - заверили мэра сотрудники "Москвича".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый "Москвич 6" в продажу поступит уже в конце октября этого года. Цена на него пока не разглашается

Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего за 2023 год завод планирует выпустить 30 000 автомобилей "Москвич" разных моделей, а в следующем году увеличить их производство и презентовать новый модельный ряд.

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