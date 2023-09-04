На ЗИЛе построена на 70 процентов детско-взрослая поликлиника с молочной кухней

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На юге столицы продолжается масштабное развитие территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Создаваемые жилые кварталы обеспечивают в том числе и социальной инфраструктурой. На Автозаводской улице, владение 23 сейчас строится детско-взрослая поликлиника с раздаточным пунктом молочной кухни. Площадь здания - более 11 тысяч квадратных метров. Врачи смогут принимать здесь до 750 посетителей в смену.

«Здание готово на 70 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В нем завершается устройство фасадов, продолжаются работы на наружных и внутренних инженерных сетях, внутренняя чистовая отделка и благоустройство».

По его словам, амбулатория спроектирована по новому московскому стандарту. Для посетителей появятся места комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование. Кроме того, обеспечат все необходимое для удобства маломобильных пациентов.

«Врачей распределят по кабинетам так, что очередей станет меньше, а ожидание приема будет более комфортным», - добавил Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

В новой поликлинике:

- на первом этаже - вход с колясочной, вестибюлем с гардеробом и зоной вендинговых аппаратов, а также кабинеты врачей, комната для взятия анализов, приемно-смотровой фильтр-бокс, раздаточный пункт молочной кухни и служебные помещения;

- на втором, третьем и четвертом этажах - отделение медицинской профилактики, педиатрическое отделение, кабинет специализированной помощи, хирургическое и реабилитационное отделения, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения платных услуг, а также конференц-зал.

Здание оснастят рентгеном, маммографом, аппаратами УЗИ и другим необходимым современным диагностическим оборудованием. Это позволит пациентам проходить наиболее распространенные обследования близко к дому.

Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха и психологической разгрузки. В кабинетах поставят эргономичную мебель для комфортной работы.