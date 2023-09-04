Загрутдинов: В шести округах Москвы началось заселение семи «стартовых» жилых домов реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Обновление кварталов пятиэтажек в столице набирает обороты. С начала реновации под заселение передали 247 новостроек. В комфортных современных квартирах живут уже более 106 тысяч горожан. Такие цифры сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов «РБК».

«В переселение вовлечено более 133 тысяч человек, - рассказал глава ведомства. - В этом году планируем начать переселение 47 тысяч жителей».

По его словам, 31 августа в шести округах Москвы начали заселять семь «стартовых» жилых домов.

«Всего в них расположена 1001 квартира на расчетное количество жителей около 2500 человек», - уточнил Загрутдинов.

При этом, как пояснил глава ведомства, создан большой задел для строительства новых домов. Сегодня в проектировании и строительстве находится почти 8 миллионов квадратных метров. Из них 219 домов на 3,7 миллиона квадратных метров строятся. Еще 202 здания на 4,2 миллиона квадратных метров проектируются. В планах к концу 2025 года переселить в новые квартиры более четверти миллиона жителей.

КОНКРЕТНО

В тройке лидеров по количеству переселяемых жилых домов в Москве:

- Юго-Восточный округ — 132 дома (районы Люблино — 32 дома и Нижегородский — 26 домов);

- Восточный округ — 113 домов (районы Северное Измайлово — 31 дом и Измайлово — 28 домов);

- Западный округ — 116 домов (районы Фили-Давыдково — 20 домов и проспект Вернадского — 33 дома).

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.