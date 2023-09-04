Лето в Москве задержится ещё на неделю

Начало сентября радует москвичей летней погодой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало сентября радует москвичей летней погодой: и в воскресенье, и в понедельник воздух прогревался до +22 градусов. Во вторник, 5 сентября, ещё теплее, +23…+24 градуса, и по-прежнему солнечно и сухо. Такая погода и в июне была бы подарком, а в сентябре тем более!

В конце рабочей недели Гидрометцентр России обещает короткое похолодание. В среду не выше +20 градусов (хотя, согласитесь, мы просто избалованы таким началом осени, плюс двадцать нам уже прохладно!). В четверг +18, в пятницу, 8 сентября, всего +16, да ещё и небольшими дождями. Логично, казалось бы, все в соответствии с календарем.

Но в выходные снова потеплеет: в субботу до +21, в воскресенье, 10 сентября, до +23 градусов! Переменная облачность, никаких дождей. Продолжаем наслаждаться затянувшимся летом

И это именно «обычное» лето задерживается, считают синоптики. Бабье тоже будет!

- Сейчас погода в Москве и области на 2 градуса теплее климатической нормы, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета. - Но это еще не бабье лето - это продолжение лета, сейчас его сроки с учетом глобального потепления несколько смещаются. А бабье лето на Европейской территории России тоже ждем. Это будет «окошко» во второй половине сентября. После нынешнего периода тёплой погоды придут циклоны с дождями, а ближе к третьей декаде сентября ожидаем очередной период антициклональный погоды - ясной, тёплой, без без осадков. У нас, кстати, август был самым тёплым за весь период метеонаблюдений, с конца XIX века. Мы считаем, что и сентябрь тоже, по крайней мере, первая его половина, будет существенно теплее климатической нормы.