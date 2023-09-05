Сергей Собянин - о развитии киноиндустрии в Москве: Это начало рождения российского кино как мирового

Кинокластер на базе МЕТМАШа займет площадь в 24 га, ожидается, что он станет не только точкой притяжения для лучших производителей видеоконтента, но и местом, где можно создавать и внедрять собственные технологии. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Реставрация памятников архитектуры, закупка современнейшего оборудования в театры, формирование сети библиотечных и культурных центров, а теперь и создание кинокластера мирового уровня - все это долгосрочный вклад в развитие креативной индустрии Москвы и России в целом.

Креативная индустрия включает в себя все виды деятельности, которые так или иначе связаны с творчеством - от мира моды и ремесел до работы телевидения и производства фильмов и сериалов. Ее развитие влияет на всю экономику в целом, потому что для реализации идей задействуются и остальные отрасли - транспорт, промышленность, строительный сектор, IT.

В Москве придумали, как стимулировать развитие креатива во всех направлениях: для каждой его составляющей разработали свои меры поддержки, в них вовлекают инвестиции плюс убирают бюрократические барьеры, которые тормозят процесс. Отдельное внимание сейчас уделяется киноиндустрии.

ШИРОКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Уже сейчас киноиндустрия столицы представляет собой 10 000 профильных организаций, в которых работают 22 000 человек, они производят 90% всех отечественных фильмов.

Строительство дополнительных студий, павильонов и натурных площадок (декораций под открытым небом) позволит расширить инфраструктуру кинопроизводства в пять раз.

Развитие кинокластера происходит одновременно по нескольким направлениям:

в Новой Москве строится кинопарк «Москино» для натурных съемок;

на МЕТМАШе возводятся современные съемочные павильоны и студии;

запущен процесс возрождения Киностудии им. Горького.

А доступ ко всем возможностям киноиндустрии столицы можно будет получить при помощи Московской цифровой КиноПлатформы. Через нее будет проводиться аренда студий и павильонов, костюмов и реквизита, оборудования и локаций для съемок под открытым небом.

- Все эти проекты мы планировали делать постепенно. Но отказ западных киностудий от проката своих фильмов в России стал хорошим стимулом. Сейчас в Москве разворачивается огромная работа по созданию кинокластера мирового уровня. Это начало рождения российского кино как мирового, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

КИНОПАРК «МОСКИНО»

Решение о том, что столице нужен комплекс натурных площадок, было принято в 2019 году после того, как мэр Москвы Сергей Собянин встретился с кинематографистами.

- Москва - это большая съемочная площадка, но снимать на ней всегда сложно. Мы создали специальную кинокомиссию, которая помогла с администрированием этого процесса. А потом решили больше не ждать просьб о выделении площадок, а предоставить их на специальной платформе «Москино», - объяснил суть проекта глава города.

Кинопарк «Москино» - это огромный (более 300 га) комплекс универсальных декораций под открытым небом: здесь появятся знаковые улицы и объекты Москвы разных эпох, улицы европейских городов, средневековые постройки и др. Здесь можно будет снимать как рекламу, так и масштабные проекты - кино и сериалы, при этом не вмешиваясь в жизнь реального мегаполиса. По предварительным оценкам, создание кинопарка позволит на 20% увеличить количество киносъемок в Москве, на 5% увеличить число рабочих мест, а также принесет дополнительную выручку.

Работы по благоустройству начали в 2022 году, и сейчас, кроме декораций для конкретных проектов, там уже появились киносклад и мастерские. Фото: mos.ru

Чтобы реализовать такой масштабный проект, нужны были гигантские площади. Подходящее место нашлось в Новой Москве - в поселении Краснопахорское. Это всего в 27 км от МКАД и в 8 км от г. Троицка в ТиНАО. Именно в этом направлении сейчас ведут новую, Троицкую ветку метро: первую очередь (от ст. м. «ЗИЛ» до «Коммунарки») планируют запустить уже в 2024 году, еще шесть станций до Троицка достроить в 2026 году.

Правительство Москвы выделило гранты по 10 млн рублей первым пяти кинокомпаниям, которые начнут снимать свои фильмы на территории кинопарка. И сейчас там уже появился московский дворик образца 20 - 30-х гг. ХХ века для детективного сериала «А у нас во дворе», улочки Таллина 1940-х годов для исторической драмы «Адмирал Кузнецов», ковбойский городок для шпионской драмы «ГДР», фрагмент фасада Рейхстага для военной драмы «Война и музыка» и небольшая деревенька для драмы «Последний».

В свободное от съемок время кинопарк откроют для туристов, исторических реконструкций и инсталляций.

МЕТМАШ

По словам режиссера Евгения Миронова, появление кинопарка «Москино» дало возможность возобновить работу школы технических киноспециалистов, которая поможет возродить профессии, утраченные с распадом Советского Союза, - это звукорежиссеры и реквизиторы.

Проблему дефицита кадров и обучения специалистов поможет решить и другая площадка - кинокластер на базе Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ на Рязанском проспекте). Именно здесь оттачивать свое мастерство в рамках реальных съемок смогут режиссеры монтажа, осветители, механики камер и многие другие. Для этого здесь откроют киношколу.

Здесь же появится крупнейший Дом костюма и реквизита - предполагается, что он сможет обеспечить потребности отрасли на 80%. Он разместится в одном из 10 корпусов МЕТМАШа, реконструкцию которых планируют завершить в этом году. В остальных появятся музей кино, офисы кинокомпаний, коворкинги, а также павильоны, оснащенные оборудованием для съемок с применением инструментов виртуальной и дополненной реальности.