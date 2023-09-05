В Новомосковске создан уникальный образовательный центр «Созвездие»

Фото: Юрий Шамин

4 сентября состоялась торжественная церемония открытия центра поддержки одаренных детей Тульской области «Созвездие», в которой принял приняли участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и председатель Совета директоров ЕвроХима Игорь Нечаев.

Уникальный образовательный центр «Созвездие» предназначен для выявления и развития одаренных детей. Вложения компании в проект составили 1,5 млрд рублей.

«В «Созвездии» созданы все условия для комфортного проживания и обучения ребят. Это своего рода наукоград, где дети будут углублённо изучать математику, физику, химию, биологию, заниматься творчеством, решать практические задачи под руководством преподавателей ведущих вузов региона. Это позволит им освоить современные востребованные специальности и в будущем стать настоящими звёздами в своих направлениях. Сегодня такие кадры очень нужны Тульской области и всей России», - отметил во время церемонии открытия Алексей Дюмин.

Игорь Нечаев считает, что «Созвездие» позволит развивать талантливую молодежь. Фото: Юрий Шамин

Центр поддержки одаренных детей Тульской области «Созвездие» включает в себя работу по трем направлениям. Школа полного дня Лицей «Олимп» является ассоциированным партнером «Сириуса». Набор осуществляется в 9 и 10 классы по естественно-научному и технологическому профилям обучения. В образовательном центре «Академия достижений» проводятся двухнедельные профильные смены с преподавателями высшей школы по направлениям: наука, искусство, спорт. А кластер дополнительного образования «Лаборатория успеха» реализует программы квантов для детей с 5 лет. Это Космо, Art, VR, IT, Робо, Энерджи, Медиа, Шахматы, Нано, Хайтек, вокальная и театральные студии. В структуру центра также входят кампус для проживания, легкоатлетический стадион, универсальный спортзал и тренажерный комплекс, бассейн, медицинский пункт и столовая.

«В регионах своего присутствия компании развивает многоуровневую систему образования. Создаются специализированные ЕвроХим-классы, центры детского научного и инженерно-технического творчества, реализуются программы в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». Центр «Созвездие» – еще один шаг на пути поддержки и развития талантливой молодежи. Здесь каждый сможет найти направление для развития, будь то наука, творчество или спорт. Но самое главное, что после прохождения этого интересного пути в центре, мы ждем ребят на современных предприятиях компании», - отметил во время торжественного открытия председатель Совета директоров компании Игорь Нечаев.