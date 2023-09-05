Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: «Инвестиции в основной капитал Московской области составили 556,3 млрд рублей»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Экономика любого региона напрямую зависит от развития на его территории бизнес-проектов. Это и рабочие места, и отчисления в бюджет, и развитие окружающей инфраструктуры. Поэтому привлечение новых и новых инвестиций - самый главный вопрос.

В Московской области для предпринимателей создают уникальные условия, включая ручное сопровождение проектов, избавление от лишней бюрократии и длинный список мер поддержки. Как результат - вот уже три года подряд (2020, 2021, 2022) Подмосковье привлекает в виде инвестиций не менее 1 триллиона рублей. По прогнозам, по итогам нынешнего года эта отметка тоже будет преодолена.

- Инвестиции в основной капитал Московской области с января по июнь 2023 года составили более полутриллиона рублей - 556,3 млрд, - рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Это на 3,1 % больше, чем за первое полугодие прошлого года. Сейчас у нас на сопровождении в разной стадии реализации находится 1150 инвестпроектов - это наш задел. И чтобы каждый год создавать 60-70 тысяч новых рабочих мест и держать планку выше 1 триллиона инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд, - Авт.) - мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп.

Андрей Воробьёв отметил, что подмосковные власти прекрасно понимают: от того, как себя на территории области чувствуют предприниматели, зависит и рост экономики, и уровень жизни людей.

- Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства. Предоставляем финансовые меры поддержки, землю и недвижимость в аренду за 1 рубль. Стремимся к тому, чтобы максимально снизить административные барьеры, переводим все услуги в цифру, делаем их удобными, понятными и прозрачными.

Благодаря мерам поддержки, запущенным в Подмосковье для бизнеса, удается создавать новые рабочие места и налаживать производство товаров, которые раньше выпускали покинувшие российский рынок иностранные предприятия. Так, только по импортозамещению на территории Московской области уже реализовали 29 проектов, в которые бизнес инвестировал 29,7 млрд рублей, создав более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Льготные условия, готовые коммуникации и удобную логистику строительства производственных помещений привлекают все большее количество компаний в подмосковные индустриальные парки (их уже 67!) и особые экономические зоны (5 на данный момент). Причем, главные направления, которые представляют новые резиденты - передовые сферы медицины, био- и ИТ-технологий, электроники.