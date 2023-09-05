Собянин открыл в ГКБ им Филатова третий городской флагманский центр экстренной помощи

Новый флагманский центр стал третьим по счету в Москве. Фото: mos.ru

В Москве открылся новый флагманский центр городской клинической больницы №15 имени Филатова. Современный корпус экстренной помощи на улице Вешняковская стал уже третьим лечебным учреждением подобного профиля в столице. В церемонии открытия центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Филатовской больнице открывается новый флагманский центр, по сути дела это такое новое высокотехнологичное сердце вашей клиники, знаменитой клиники, одной из лучших в Москве», - обратился глава города к врачам.

Центр оснащен самым современным оборудованием, в нем будет применяться принципиально новый подход к оказанию экстренной помощи. У врачей появятся новые возможности для диагностики и лечения, отметил мэр.

«Я надеюсь, что и для вас это такая комфортная среда, во-первых. А во-вторых, здесь есть все возможности для использования ваших знаний и талантов», - подчеркнул Сергей Собянин.

Новый корпус городской клинической больницы имени Филатова может принимать до 200 экстренных больных в день. Современный подход к неотложной помощи и специальное оборудование клиники поможет врачам не упустить драгоценное время. При спасении жизни экстренных пациентов счет иногда идет на минуты. Здесь больные смогут получить полный комплекс необходимой помощи в течение первых суток, в том числе оперативное вмешательство и интенсивную терапию. Затем, в зависимости от состояния, пациентов будут выписывать домой или направлять на амбулаторное лечение либо переправлять в профильные больницы.

Новый четырехэтажный центр оснащен самой современной техникой, в том числе одним магнитно-резонансным и двумя компьютерными томографами, двумя рентген-комплексами, двумя ангиографическими установками, четырьмя рентген-установками C-дуга, 13 УЗИ-аппаратами, эндоскопическим и лабораторным оборудованием.

Работа приемного отделения флагманского центра организована по принципу «триаж»: пациентов распределяют в зависимости от степени тяжести. Фото: mos.ru

Вести документацию врачам поможет программа «цифровой госпиталь». Все документы и записи ведутся в цифровом виде. В центре также создана комфортная среда для родственников пациентов. Для них оборудовали специальные семейные комнаты, где близкие могут дождаться окончания операции. А на крыше корпуса сделали вертолетную площадку: экстренные больные будут доставляться сюда по воздуху санитарной авиацией.

Работа приемного отделения центра организована по принципу «триаж» (от французского «сортировка, отбор»). Всех пациентов распределяют в зависимости от степени тяжести травм: красные (те, кому требуется экстренная помощь, в том числе операция и реанимация), жёлтые (необходимо первоочередное оказание помощи) и зелёные (должны оставаться под наблюдением). Пациентов красной категории немедленно отправляют на диагностику либо в операционную на срочную операции. После максимально быстрого оформления в приемном отделении пострадавшего кладут на койку, и все дальнейшее оказание помощи организовано по принципу «врач – к пациенту». Комплексная диагностика проводится тут же, на месте: у больного берут анализы, снимают кардиограмму, делают перевязки и другие процедуры.