Загрутдинов: Для участников реновации в Перово строят и проектируют восемнадцать жилых домов

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Ключи от новых квартир получают все больше переселенцев реновации. Среди них и жители Перово на востоке столицы. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, для этого сейчас в районе строят и проектируют 18 жилых домов.

«В стадии строительства находятся 12 объектов, - уточнил глава ведомства. - Жилая площадь строящегося жилья в районе Перово составляет 157 тысяч квадратных метров».

По его словам, в стадии проектирования еще шесть зданий. Их общая площадь - 93 тысячи квадратных метров.

«C момента старта программы реновации в районе Перово ввели в эксплуатацию 4 жилых дома жилой площадью 38,8 тысяч квадратных метров», - рассказал Загрутдинов.

Всего по программе реновации в этом районе новые квартиры получат жители 196 домов.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о 1062 домах, участвующих в реновации на востоке столицы. В них живут более 209 тысяч человек. Для них полностью готовы 29 новых домов. Ещё 48 — сейчас строят, а 41 — проектируют. Всего ключи от квартир в современных новостройках получили 14,3 тысячи горожан в Восточном округе столицы. Ещё 1,1 тысячи человек выбирают из предложенных вариантов или занимаются оформлением документов.

КОНКРЕТНО

Новостройки в Перово возводят по таким адресам:

1-я Владимирская ул., вл. 47;

2-я Владимирская ул., вл. 13; земельный участок 28/30 (зоны 3.1 и 3.2);

3-я Владимирская ул., вл. 23;

Ул. Металлургов, ул. 30; вл. 56;

Новогиреевская ул., вл. 24А;

Перовская ул., вл. 6А; вл. 24А; земельный участок 40А.

Плющева ул., вл. 15/3.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе обновления жилья в Москве - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников реновации.