Забеременела в притоне и хотела продать для счастья: мигрантка, торговавшая младенцем за 60 тыс рублей, шокировала признанием

Кенжахон Мамадалиева
Фото: Александра БУДАЕВА
Как зовут настоящую героиню этой истории, женщину, которая не дала продать ребенка, мы сказать не можем. Назовем ее Адлия, что значит «справедливая».
Несколько лет назад Адлия потеряла ребенка: случился выкидыш, из-за которого шансы забеременеть оказались крайне малы. Вместе с мужем они горевали, потом пытались зачать дитя, но когда стало понятно, что ничего не выйдет, решились взять в семью чужого ребенка. Так Адлия оказалась в чатиках, где ее соотечественники делились секретами, как усыновить или удочерить ребенка на территории России.
И – о чудо! – вскоре ей написала женщина, у которой была на примете чудесная новорожденая девочка. Тоже азиатка – как Адлия с мужем. Это ли не знак, что все горести кончились?
Стали переписываться, и выяснилось, что ребенка… продают! Адлия кинулась к мужу, рассказала ему обо всем. Пара подумала, подсчитала деньги и… договорилась встретиться с мамой девочки в торговом центре «Зиг-Заг» в Москве. Адлия должна была привезти деньги. Мать – ребенка.
Мать ребенка Улмасхон Далимова
Фото: Александра БУДАЕВА
Незадолго до «дня икс» муж вдруг переменился. Хмурился, много думал. Молчал. А потом сказал: «Неправильно все это. Детей не покупают». Адлия плакала, пыталась переубедить мужа, но все зря. Когда первый шок прошел, она поняла, что, возможно, он и прав. Так Адлия оказалась в полиции.
Сделка была запланирована на 16 мая. К тому времени Адлию полицейские проинструктировали, как себя вести, что говорить и в какой момент подать условный знак. После передачи денег за младенца были задержаны трое – мать ребенка Улмасхон Далимова и ее две спутницы - Хуринсахон Арзиева и Кенжахон Мамадалиева.
- Все трое – гражданки одной из стран Средней Азии, на территории России находятся без регистрации, - рассказал корреспонденту KP.RU руководитель Тимирязевского межрайонного следственного отдела Сергей Смирнов. – Свою вину в ходе следствия они не признали, потому что не видят в продаже ребенка ничего плохого. По их мнению, они помогали бездетной паре обрести счастье.
Хуринсахон Арзиева
Фото: Александра БУДАЕВА
По не подтвержденной информации торговать детьми для Улмасхон Далимовой – не в новинку. Предположительно у себя на родине она продала как минимум двоих своих детей. Приехав в Россию, поселились в Твери. Деньги, по оперативным данным, зарабатывала проституцией, работала в «этническом» борделе. Это значит, что принимали там только «своих». От кого из клиентов забеременела – понятия не имеет. Но когда узнала об этом, доложила «начальству» - тем самым Хуринсахон и Кенжахон, с которыми ее задержали, а «мамки»-сутенерши решили: рожать будем, но ребенка надо сбыть (да-да, именно это слово употребляли все трое).
- Покупателя искали в диаспоре, среди выходцев из азиатских стран. Использовали для этого «чаты по интересам» в мессенджерах. Там и нашли покупательницу, - объясняет Сергей Смирнов. – Сумма сделки – 60 тысяч рублей. Еще 5000 просили добавить на такси и иные транспортные расходы. Нам кажется, что это деньги небольшие, но для этой среды сумма внушительная, но посильная.
Улмасхон Далимовой, Хуринсахон Арзиевой и Кенжахон Мамадалиевой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми», недавно дело передали в суд. Санкции статьи предусматривают от 3 до 10 лет реального лишения свободы.
А что с ребенком? Что с той самой девочкой, которую пытались «сбыть» за 60 тысяч рублей?
- Ребенок передан в один из московских приютов. На момент задержания матери девочке было всего 8 дней от роду, - вспоминает Сергей Смирнов. - Долгое время у нее даже не было имени – мать ее не назвала, отца установить так и не удалось.
Сейчас малышке три месяца. Имя ей присвоили соцслужбы (по закону о СМИ называть его мы не имеем права). Что с ней будет дальше – не известно. Для того, чтобы кто-то мог ее удочерить (возможно, это захотят сделать теперь уже официально Адлия и ее муж), сначала нужно лишить родительских прав ее мать. С учетом предыдущих событий можно предположить, что Улмасхон не будет против. Но решать предстоит суду.
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