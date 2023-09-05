Забеременела в притоне и хотела продать для счастья: мигрантка, торговавшая младенцем за 60 тыс рублей, шокировала признанием

Кенжахон Мамадалиева Фото: Александра БУДАЕВА

ПОСТУПИЛИ ПО СОВЕСТИ

Как зовут настоящую героиню этой истории, женщину, которая не дала продать ребенка, мы сказать не можем. Назовем ее Адлия, что значит «справедливая».

Несколько лет назад Адлия потеряла ребенка: случился выкидыш, из-за которого шансы забеременеть оказались крайне малы. Вместе с мужем они горевали, потом пытались зачать дитя, но когда стало понятно, что ничего не выйдет, решились взять в семью чужого ребенка. Так Адлия оказалась в чатиках, где ее соотечественники делились секретами, как усыновить или удочерить ребенка на территории России.

И – о чудо! – вскоре ей написала женщина, у которой была на примете чудесная новорожденая девочка. Тоже азиатка – как Адлия с мужем. Это ли не знак, что все горести кончились?

Стали переписываться, и выяснилось, что ребенка… продают! Адлия кинулась к мужу, рассказала ему обо всем. Пара подумала, подсчитала деньги и… договорилась встретиться с мамой девочки в торговом центре «Зиг-Заг» в Москве. Адлия должна была привезти деньги. Мать – ребенка.

Мать ребенка Улмасхон Далимова Фото: Александра БУДАЕВА

Незадолго до «дня икс» муж вдруг переменился. Хмурился, много думал. Молчал. А потом сказал: «Неправильно все это. Детей не покупают». Адлия плакала, пыталась переубедить мужа, но все зря. Когда первый шок прошел, она поняла, что, возможно, он и прав. Так Адлия оказалась в полиции.

НИЧЕГО «ТАКОГО»

Сделка была запланирована на 16 мая. К тому времени Адлию полицейские проинструктировали, как себя вести, что говорить и в какой момент подать условный знак. После передачи денег за младенца были задержаны трое – мать ребенка Улмасхон Далимова и ее две спутницы - Хуринсахон Арзиева и Кенжахон Мамадалиева.

- Все трое – гражданки одной из стран Средней Азии, на территории России находятся без регистрации, - рассказал корреспонденту KP.RU руководитель Тимирязевского межрайонного следственного отдела Сергей Смирнов. – Свою вину в ходе следствия они не признали, потому что не видят в продаже ребенка ничего плохого. По их мнению, они помогали бездетной паре обрести счастье.

Хуринсахон Арзиева Фото: Александра БУДАЕВА

По не подтвержденной информации торговать детьми для Улмасхон Далимовой – не в новинку. Предположительно у себя на родине она продала как минимум двоих своих детей. Приехав в Россию, поселились в Твери. Деньги, по оперативным данным, зарабатывала проституцией, работала в «этническом» борделе. Это значит, что принимали там только «своих». От кого из клиентов забеременела – понятия не имеет. Но когда узнала об этом, доложила «начальству» - тем самым Хуринсахон и Кенжахон, с которыми ее задержали, а «мамки»-сутенерши решили: рожать будем, но ребенка надо сбыть (да-да, именно это слово употребляли все трое).

- Покупателя искали в диаспоре, среди выходцев из азиатских стран. Использовали для этого «чаты по интересам» в мессенджерах. Там и нашли покупательницу, - объясняет Сергей Смирнов. – Сумма сделки – 60 тысяч рублей. Еще 5000 просили добавить на такси и иные транспортные расходы. Нам кажется, что это деньги небольшие, но для этой среды сумма внушительная, но посильная.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Улмасхон Далимовой, Хуринсахон Арзиевой и Кенжахон Мамадалиевой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми», недавно дело передали в суд. Санкции статьи предусматривают от 3 до 10 лет реального лишения свободы.

А что с ребенком? Что с той самой девочкой, которую пытались «сбыть» за 60 тысяч рублей?

- Ребенок передан в один из московских приютов. На момент задержания матери девочке было всего 8 дней от роду, - вспоминает Сергей Смирнов. - Долгое время у нее даже не было имени – мать ее не назвала, отца установить так и не удалось.

Сейчас малышке три месяца. Имя ей присвоили соцслужбы (по закону о СМИ называть его мы не имеем права). Что с ней будет дальше – не известно. Для того, чтобы кто-то мог ее удочерить (возможно, это захотят сделать теперь уже официально Адлия и ее муж), сначала нужно лишить родительских прав ее мать. С учетом предыдущих событий можно предположить, что Улмасхон не будет против. Но решать предстоит суду.

«Комсомолка» следит за развитием событий.