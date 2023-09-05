В здании нового учебного корпуса на Салтыковской улице полностью готовы монолитные конструкции

Фото: Департамент строительства г. Москвы

В 2024 году на Салтыковской улице в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы появится новый учебный корпус с дошкольным отделением. Площадь здания в пять этажей - 16,5 тысяч квадратных метров.

«Строители полностью возвели монолитные конструкции здания», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, учебный комплекс рассчитан на 550 человек, дошкольные группы – на 225 малышей. В здании обустроят удобный переход из дошкольного в основной блок, чтобы дети могли продолжать обучение в одном корпусе. Школу оснастят современными инженерными и медицинскими лабораторно-исследовательскими комплексами.

«Департаментом строительства за счет городского бюджета сейчас возводятся более 30 объектов образования, - уточнил Загрутдинов. - Их общая площадь - порядка 200 тысяч квадратных метров».

Напомним, развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетов градостроительной политики Москвы. Каждый месяц столичная система образования пополняется детскими садами, школами и учебными корпусами, возведенными по новейшим стандартам с учетом безбарьерной среды.

ЦИФРЫ

• С 2011 по 2023 год в Москве построили 581 объект образования, в том числе 402 детских сада и 179 школ.

• К 1 сентября 2023 года в городе ввели свыше 50 образовательных объектов. До конца года планируется сдать еще 20 таких учреждений.

• В 2024 - 2025 годах запланирован ввод 140 учреждений образования - 68 детских садов и 72 школ.