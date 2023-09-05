Сергей Собянин: «К 2025 году медицина в столице станет безбумажной»

О том, как удалось достичь успеха в разных сферах, подробнее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Оксана ЗУЙКО

5 сентября в Гостином дворе состоялся V юбилейный социальный форум инноваций регионов. В этом году в нем приняли участие представители всех 89 субъектов России, включая новые территории – ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

- В нашей стране человек – на первом месте, поэтому социальные преобразования ведутся одновременно во всех сферах – в здравоохранении, образовании, сфере детского отдыха, транспорта и др., - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. - При этом лучшей по качеству модернизации социальной сферы остается Москва. И дело тут не в том, что у столицы больше денег, чем у регионов, а в том, что все изменения идут по плану, в рамках общей концепции. Регионам не нужно изобретать велосипед – лишь повторить те решения, которые так удачно уже реализованы в Москве.

О том, как удалось достичь успеха в разных сферах, подробнее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, прежде, чем внедрять в какую-то из сфер технологии и инновации, власти сперва решали организационные вопросы – меняли мотивацию работников, разбирались в проблемах, с которыми они сталкиваются в работе. После этого меняли структуру работы, а потом в помощь людям привлекали искусственный интеллект (ИИ).

Фото: Оксана ЗУЙКО

ОБРАЗОВАНИЕ

- Московская система образования сейчас – в пятерке ведущих образовательных систем в мире. Сюда устремляются таланты со всего света. Доля москвичей, которые поступают на бюджет, увеличилась в разы, - заявил глава города.

Во многом этого удалось добиться благодаря внедрению Московской электронной школы (МЭШ). Сейчас в ней зарегистрировано более 1 млн электронных дневников, в системе фиксируется до 4,5 млн заходов.

Библиотека МЭШ постоянно пополняется как справочной информацией, так и электронными учебниками.

- Четко выстроенный тематический каркас для каждого урока очень помогает педагогу: к каждому уроку искусственный интеллект подгружает весь необходимый материал. Следующий шаг – индивидуальный подход к учащимся: отстающим – предлагать дополнительные задания, чтобы лучше разобраться в теме, ученикам посильнее, которые опережают сверстников, – дополнительные развивающие материалы, - анонсировал мэр Москвы.

Фото: Оксана ЗУЙКО

В 2023 году было подписано соглашение, согласного которому МЭШ стала основой для федеральной государственной системы “Моя школа”, и ее начали внедрять в регионах. Свои наработки столица передает совершенно бесплатно.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Преобразования в этой сфере начали с того, что сократили долю административного персонала и перераспределили эти деньги врачам.

- Кроме того, мы построили многопрофильные клиники, запустили программу модернизации всей системы. И что мы имеем? Снизилась смертность, увеличилась продолжительность жизни, по этому параметру мы теперь соперничаем с Дагестаном и Ингушетией, - отметил Сергей Собянин.

После решения организационных вопросов в столице начались технологические изменения, внедрение цифровизации.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Сейчас у нас насчитывается 19 млн электронных медицинских карт. Москвичей меньше, откуда взялась эта цифра? Все просто: такую карту заводят каждому, кто обратился за медицинской помощью в столице, даже иногородним, - объяснил мэр Москвы.

С электронными медкартами работает более 100 тысяч врачей и медсестер. Возможности телемедицины делают доступными консультации у лучших профильных специалистов. Но и это еще не все.

- Следующий этап – внутренний документооборот. Мы собираемся отменить любые бумаги и сделать всю систему документооборота электронной и прозрачной, - заявил мэр Москвы. - К 2025 году вся медицинская система в столице станет безбумажной.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Дальше – больше. Искусственный интеллект (ИИ) будет больше вовлечен в систему здравоохранения. На первом этапе проводилось накопление данных и машинное обучение. Сейчас через ИИ проходят результаты флюорографии, МРТ и КТ, и по простым двухмерным изображениям он научился ставить точные и правильные диагнозы.

Совсем скоро ИИ будут использовать активнее для сверхточной диагностики и помощи врачам: он сможет подсказывать (а в некоторых медучреждениях уже это делает), какие обследования назначить, на что обратить внимание и какие диагнозы можно предположить у больного.

- К 2025 году искусственный интеллект будет сам ставить предварительные диагнозы и инициировать диспансеризацию на основе анализа медкарты пациента, - пообещал Сергей Собянин.

ВОПРОС РЕБРОМ

Но тут появляется очевидный вопрос: а не заменит ли в результате искусственный интеллект и врачей, и педагогов, ведь его так активно задействуют в обеих сферах – и в здравоохранении, и в образовании.

- Нет, - уверенно ответил мэр Москвы. - Ведь искусственный интеллект – лишь помощник, который нужен для того, чтобы освободить наших педагогов и врачей от рутины и дать больше времени на то, чтобы творить, развиваться и общаться с пациентами и учениками.