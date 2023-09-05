Русские грузовики с китайским акцентом: В Москве открылась международная выставка коммерческого транспорта

Одна из главных звезд экспозиции - «КамАЗ-Мастер». Эта машина выиграла «Шелковый путь» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

…Тех самых стран, которые сейчас принято именовать «дружественными». Поэтому на Comtrans-2023 обошлись без немецких Mercedes, шведских Scania и японских Mitsubishi. Хотя, может, это и к лучшему - по крайней мере, для двух сотен (!) производителей из России, Китая, Турции, Белоруссии, Казахстана и Ирана, которые разместились в столичном «Экспоцентре».

Знакомьтесь: новый российский грузовик «Валдай». Познакомились? Теперь найдите у него 10 отличий от китайского тягача Foton! Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Солировали на выставке ожидаемо компании из РФ и КНР. КАМАЗ вообще занял целый зал. Где можно было своими глазами увидеть и своими руками потрогать уже ставшие знаменитыми беспилотные грузовики, которые доставляют товары из Москвы в Питер и обратно. Китайцы с удовольствием фотографировали КАМАЗы (они вообще всё и всегда фотографируют с удовольствием), а сами брали гостей под ручки и подводили к своим грузовикам Sitran и Foton, которые за полтора года «санкционной войны» успели заменить нам «Маны» со «Сканиями».

А это новый отечественный автобус Citymax-9, в переводе на русский - ПАЗ-422320-04. Кузов изготовлен с применением композитны материалов (ультралегкий пластик), что позволяет снизить расход топлива. В салоне - USB-розетки и Wi-Fi Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

И вообще, китайский автопром уже слился с российским в крепких партнерских объятиях. И свой «Москвич» (в котором из российского - только название, а все остальное китайское) есть уже и среди грузовиков. Например, на выставке представили «Валдай 45» - брат-близнец китайского тягача Foton. До конца года компания-производитель «Нижегородские автомобили» планирует выпустить 600 таких русско-китайских машин.