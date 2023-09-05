Конференция «Время женщин» открывает новый деловой сезон

Фото: Shutterstock

7 сентября в Palmira Garden Hotel & SPA медиагруппа «Комсомольская правда» проведёт конференцию «Бизнес. Новый сезон» в рамках проекта «Время женщин». Самые прекрасные представительницы российского бизнеса и яркие спикеры, признанные звёзды в сфере моды и музыки встретятся на площадке конференции. Участниц ждёт не только насыщенная деловая программа, но и серия мастер-классов, дискуссии о будущем индустрии красоты в России, модный показ, музыкальный вечер, а главное — живое общение вне офисов и бизнес-центров.

Действительно ли женщины более эффективно адаптируются к кризисам в экономике? У кого больше шансов добиться успеха в бизнесе в России — у мужчин или женщин? Какие сферы бизнеса считаются преимущественно «женскими», а какие «мужскими»? Может ли женщина добиться успеха в «мужском бизнесе»? На эти и другие вопросы в рамках панельной дискуссии ответит Валерий Фёдоров, генеральный директор ВЦИОМ. Участники также обсудят факторы успеха современного женского предпринимательства, направления и тренды развития бизнеса в новом деловом сезоне. В рамках public talk «В тренде — деньги» речь пойдёт об инвестициях и эффективных финансовых инструментах 2023 года.

Амбассадор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», шеф-повар Андрей Палесика проведет кулинарный мастер-класс «Питайтесь правильно». Специально для участниц конференции Андрей приготовит «Крабовый салат на новый лад» с горчично-манговым айоли, зеленым маслом и спаржей, а также поделится некоторыми кулинарными лайфхаками.

Дарья Харина, врач-отоларинголог, фониатор. кандидат медицинских наук, эксперт «Первого канала» проведёт мастер-класс по управлению голосом.

Начало нового делового года потребует от всех серьезных усилий. При высоких нагрузках важно быть в форме, не расходуя при этом жизненные ресурсы организма до состояния его истощения. От этого зависит работоспособность, успех, здоровье и внешний вид. «Как предпринимателю сохранить здоровье и работоспособность» участницам конференции расскажет эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

На протяжении всего дня у участниц конференции будет уникальная возможность ближе познакомиться с брендами одежды и аксессуаров российских дизайнеров в рамках проекта «Fashion street». На вечернем показе свои коллекции представят Наз Маер (NAZ MAER). Людмила Канунник, Вера Черепова, Елена Мелякина, Чертина Виктория и бренда аксессуаров «LaLetki». В ходе public talk «Красота по-нашему» пройдёт обсуждение успешных кейсов отечественных брендов косметики.

Насыщенный день завершится изысканной музыкальной программой. Мировые хиты и любимые песни российской эстрады разных лет прозвучат в исполнении солистов театра «Градский Холл» Софьи Онопченко, солистки Академического Большого концертного оркестра им. Ю. В. Силантьева, финалистки проекта «Голос» и Селима Алахярова, победителя проекта «Голос».

Подробно ознакомиться с программой мероприятий и подать заявку на участие можно на сайте конференции «Бизнес. Новый сезон» проекта «Время женщин».