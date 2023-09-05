На Мосурбанфоруме-2023 можно услышать и увидеть, как работает радио

Фото: пресс­-служба ГРМ-радио

Студия ГПМ Радио у входа в СК «Лужники» органично вписалась в инфраструктуру главной площадки XII Московского урбанистического форума. Снаружи панорамные окна и огромные экраны, позволяющие наблюдать за происходящим, внутри – современное оборудование, что дает возможность вести трансляцию на любых digital-платформах, а слушателям пользоваться удобными для них устройствами.

Ведущие шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» в Открытой студии исполняют свои фирменные пародии, а популярные российские звезды поют вживую и общаются со зрителями. Здесь уже побывали режиссер Юрий Грымов, певица Асия, Burito, Звонкий, Дмитрий Колдун. Впереди – live-концерты Galibri & Mavik, Клавы Коки, Анны Плетневой и других звезд. Помимо «Авторадио», в Открытой студии работают и другие форматы холдинга. «Юмор FM» представляет модные танцевальные хиты и шутки от Фоменко в шоу «Танцуют все», Детское радио проводит «Уроки любопытства» и игры на свежем воздухе, Радио ENERGY устраивает селфи-сессии с ведущими САЙМОН-ШОУ и дарит стильный мерч, Like FM открывает вместе со зрителями новую музыку.

«Студия ГПМ Радио устроена по принципу cross-promotion. Сменяющие друг друга концерты звезд в шоу «Мурзилки Live», DJ-сеты от Саймона и Мишуры, интервью с молодыми исполнителями, активности на открытом воздухе, селфи с радиоведущими, фирменные подарки – все это позволяет показать «живую жизнь» радио», – считает Вадим Терещук.

10 сентября, в финальный день Мосурбанфорума, ГПМ Радио приглашает всех в «Лужники» на День города Москвы. Подготовлено несколько концертных программ от разных радиостанций холдинга, так что каждый посетитель найдет для себя самую лучшую музыку.