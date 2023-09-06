Сергей Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова

Первых пациентов центр принял 5 сентября 2023 г. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Москве на базе городской клинической больницы № 15 имени Филатова открылся новый, третий по счету флагманский центр. На ул. Вешняковской с 2020 года возвели 4-этажный корпус, который рассчитан на прием двух сотен неотложных пациентов в день. Доставлять их сюда могут как автомобилями скорой помощи, так и на вертолете - здесь оборудовали специальную вертолетную площадку.

Первых пациентов во флагманском центре принимать начали 5 сентября.

- Новый флагманский центр - по сути дела, высокотехнологичное сердце вашей клиники, одной из лучших в Москве, - отметил Собянин, обращаясь к врачам в день открытия. - Я надеюсь, что и для вас эта среда будет комфортной. И что здесь реализуются все возможности для использования ваших знаний и талантов. Так что поздравляю вас.

Медицинскую помощь в новом флагманском центре оказывают по новым стандартам экстренной помощи, после чего в зависимости от состояния либо переводят в профильные отделения больницы, либо выписывают домой.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

1. Единые медицинские алгоритмы диагностики. Они охватывают 90% случаев, когда человеку требуется экстренная помощь. Чтобы каждый медицинский работник знал, как ему действовать в той или иной ситуации, эксперты и профильные врачи разработали 87 алгоритмов - от момента прибытия скорой помощи с пациентом в приемный покой до начала операции в больнице, все действия медперсонала расписаны буквально по минутам.

2. Высокий профессионализм и умение работать в команде. Во флагманских центрах работают лучшие из лучших - опытные, высококвалифицированные медики, которые постоянно повышают свой уровень образования. Кроме того, они проходят дополнительное обучение по развитию навыков работать в команде и общению с пациентами и их родственниками.

3. Единый стандарт оснащения оборудованием. Флагманский центр ГКБ № 15 им. Филатова будет работать с передовыми технологиями. Здесь установили современнейшие аппараты: магнитно-резонансный томограф, два компьютерных томографа, пару рентген-комплексов, две ангиографические установки, четыре рентген-установки C-дуга, 13 УЗИ-аппаратов плюс эндоскопическое и лабораторное оборудование.

Фото: Оксана ЗУЙКО

4. Современные стандарты организации медицинской помощи. Из просторного отапливаемого тамбура, где одновременно помещаются шесть автомобилей скорой помощи, пациенты попадают на так называемый триажный (то есть распределительный) пост. Там их разделяют на три категории. «Красные» - это пациенты в тяжелом состоянии, когда нельзя ждать ни минуты, их сразу отправляют в реанимацию. Далее идут «желтая» (требуется срочная помощь) и «зеленая» (угрозы для жизни нет) категории. Их отправляют в смотровой зал, где они получают помощь по принципу «врач - к пациенту». То есть не больные ходят по этажам и сидят в очереди у кабинета нужного специалиста, а медики проводят все необходимые обследования здесь же, на месте, при помощи передвижной аппаратуры. В отдельных кабинетах расположено лишь отдельное особо крупное оборудование и ангиографическая операционная. Но все это - на первом этаже, в шаговой доступности, плюс пациента туда могут довезти на его же каталке-трансформере.

5. Передовые цифровые решения. Флагманский центр работает в безбумажной цифровой среде. Сотрудники скорой помощи сразу заносят все данные о пациенте в его электронную карту. И еще до его прибытия врачи во флагманском центре могут увидеть не только с чем пациент едет сейчас, но и всю его историю болезни. Более того, у врачей есть помощники: во-первых, это искусственный интеллект, который поможет на основании имеющихся данных поставить диагноз и направить больного в профильное отделение. Во-вторых, это телемедицина: в сложных случаях можно собрать консилиум врачей на базе Центра критических состояний Станции скорой помощи. В этом случае врач, который находится рядом с пациентом, надевает специальный шлем (очки) дополненной реальности, и его коллеги видят пациента как бы своими глазами и могут дистанционно подсказать, что и как нужно делать.

6. В центре внимания - пациент. Тяжелая болезнь и госпитализация на скорой помощи - это всегда стресс, причем не только для пациента, но и для его близких. Поэтому впервые в штат стационара ввели социальных координаторов. Они свяжутся с родственниками, если нужно, помогут с оформлением документов, пригласят психолога или соцработника, если необходимо. И даже помогут решить, кто и как заберет детей из садика, пока один из родителей в больнице.

7. Комфортная атмосфера. Здания новые, современные, чистые, просторные. Для родных и близких, которые в здании флагманского центра ждут завершения обследования или операции, есть специально оборудованная зона ожидания - family room с водой, кофе, чаем, едой, диванами и детской зоной. Если родственники находятся вне стен центра, они также получат всю важную информацию через специальные контакт-центры, где роль операторов выполняют сотрудники соцзащиты.

А ЧТО ЕЩЕ

Сейчас в Москве введены в эксплуатацию первые три таких флагманских центра - в ГКБ им. Вересаева, НИИ скорой помощи им. Склифосовского и ГКБ им. Филатова. Их выбрали для того, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы.

Еще три флагманских центра откроются вскоре в ГКБ им. Боткина, в ГКБ № 1 им. Пирогова и в ГКБ им. Буянова.

Во флагманских центрах пациенты проводят не более 24 часов, потом либо переводятся в профильные стационары, либо выписываются домой. Поэтому, по предварительным данным, новые центры помогут эффективно и своевременно оказывать экстренную помощь более чем полумиллиону человек в год, то есть каждому второму экстренному пациенту.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15 000 кв. м - площадь нового флагманского центра ГКБ № 15 им. Филатова

200 неотложных пациентов он сможет принимать в день

9 высокотехнологичных операционных открыли в центре, в том числе уникальную гибридную операционную с ангиографией, которая выдает трехмерную картинку.