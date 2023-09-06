Загрутдинов: Для новоселов реновации в Солнцево началось строительство трех жилых корпусов

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Земельный участок 1.5 в Боровском проезде в Солнцево на западе столицы выделен под строительство трех жилых корпусов для переселения по программе реновации. Их возведение уже началось.

«Сейчас ведется устройство шпунтового ограждения и разработка котлована, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Здания будут полностью готовы в 2024 году».

Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, всего для размещения новостроек по программе подобраны уже 592 стартовые площадки. На них появится порядка 9,6 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Три корпуса разной высоты, объединенные одноуровневой подземной автостоянкой, будут выглядеть так:

- фасады - из двух- и трехслойных навесных панелей пастельного цвета, облицованных кирпичом, с элементами стилобата в терракотовом цвете, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 357 квартир (однокомнатных – 96, двухкомнатных – 202, трехкомнатных – 54, пятикомнатные - 5). Для маломобильных жильцов - восемь квартир с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации;

- нежилые первые этажи - для размещения социальной, коммерческой и культурной инфраструктуры;

- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;

- в каждом корпусе - три лифта, из которых два на 400 кг и один на 1 000 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

Пространство вокруг дома благоустроят и озеленят. Здесь поставят площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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