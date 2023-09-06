Загрутдинов: Два жилых корпуса в Троицке начали возводить по программе реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Реновация продолжается как в исторических районах столицы, так и в Новой Москве. В Троицке на земельном участке 1 на Спортивной улице приступили к возведению двух жилых корпусов для переселения участников программы.

«На площадке сейчас идет подготовка к сооружению зданий и разработка котлована, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Их ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о 592 стартовых площадках, подобранных для строительства домов по реновации. Их общая мощность - порядка 9,6 миллиона квадратных метров.

КОНКРЕТНО

Два 11-этажных жилых корпуса будут отличаться количеством своих секций - одна и три. По проекту здания выглядят так:

- фасады - с облицовкой бетонной плиткой и металлическими корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 240 квартир (однокомнатных – 82, двухкомнатных – 128, трехкомнатных – 28, четырехкомнатных - 2). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - с социальной, коммерческой и культурной инфраструктурой;

- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;

- в каждом корпусе - два лифта на 630 кг и 1 000 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

После благоустройства и озеленения около дома появятся:

- площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых;

- газоны, цветники, деревья и кустарники.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru

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