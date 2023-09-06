«С каждым годом гостей все больше»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что этим летом регион посетили 8 млн туристов

Фото пресс-службы правительства и губернатора Московской области

В Московской области официально подвели итоги летнего туристического сезона 2023 года. Регион уже приучил своих постоянных гостей к ярким событиям в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Но именно в этом году помимо крупных фестивалей, которые давно зарекомендовали себя среди любителей самых разных жанров, в области провели еще несколько новых. Они были организованы региональным Министерством культуры и туризма и АНО «МосОблПарк».

- Подмосковье, наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом - один из самых посещаемых регионов в летние месяцы, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Миллионы людей приезжают к нам - кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше - в 2022-м было 7,6 млн, в этом - 7,9 млн.

К слову, еще несколько лет назад 10 миллионов туристов в год считались для Подмосковья высотой, к которой нужно стремиться. А сейчас - почти 8 млн только за лето!

- Мы стараемся все время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями, - отметил Андрей Воробьёв. - Так, впервые провели фестивали «Город танцует в парках» и «На одной волне». А наши традиционные фестивали - Чайковского, «Лето. Музыка. Музей», «Джазовые сезоны», гастрономический - стали еще популярнее и зрелищнее. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тысяч человек.

В числе новых ярких событий, которые наверняка станут для Подмосковья традиционными - фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина. В нем приняли участие около 3 тысяч человек, имеющих самый разный уровень танцевальной подготовки. В общей сложности выступления конкурсантов посетили около 100 тысяч зрителей, 12 тысяч из них присутствовали на гала-концерт фестиваля в Пестовский парк Балашихи.

Еще один яркий дебют - музыкальный фестиваль кавер-версий хитов «На одной волне». Концерты с участием популярных групп прошли в парках 25 городских округов.

В 11 муниципалитетах состоялись спектакли областного проекта «Театр кукол в парке», который подготовили артисты Московского областного государственного театра кукол.

В течение трех летних месяцев парки Подмосковья посетили 21,8 человек (+2 миллиона, если сравнивать с летом 2022 года). При этом самым популярным парком стала балашихинская «Пехорка» - более 1,1 млн посетителей.

Около 1 млн человек (более 980 тысяч) посетили этим летом подмосковные музеи.

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