«25 стран нас смотрит онлайн, многие приехали»: Андрей Воробьев и Михаил Мурашко открыли IV Съезд детских врачей Московской области

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В подмосковном Красногорске стартовал IV Съезд детских врачей Московской области, который, впрочем, уже давно вышел за пределы не только региона, но и России. В нынешнем году этот грандиозный форум собрал около 8 тысяч специалистов-медиков, работающих с детьми. Это не только непосредственно педиатры, но и хирурги, гастроэнтерологи и другие узкие специалисты, заведующие поликлиниками, ректоры медицинских вузов. Представители 76 российских регионов и 25 зарубежных стран. Около 1 человек приехали в Московскую область очно. Еще 7 тысяч следят за ходом съезда и выступлениями коллег онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр здравоохранения России Михаил Мурашко приняли участие в церемонии открытия съезда.

- 25 стран нас смотрит онлайн, многие приехали сюда - это бесценно, - отметил Андрей Воробьёв. - Значит, вы находитесь в поиске, развиваетесь и в своих методиках стараетесь применять все самое лучшее. Ведь ваша работа связана с тем, чтобы оказать человеку качественную и высокоэффективную помощь. Технологии, методики меняются, протоколы совершенствуются, новаторы предлагают новые подходы к лечению. Мы очень надеемся, что каждый из вас получит здесь новые знания, которые будет использовать в работе.

Губернатор напомнил, что по поручению Президента в Московской области запустили важный для развития региональной системы здравоохранения проект - «Наш участковый врач».

- Вместе с НИКИ детства (Научно-исследовательский клинический институт детства является флагманским учреждением педиатрии Московской области, - Авт.) шаг за шагом убираем все, что мешает медикам сосредоточиться на пациентах, и усиливаем то, что вдохновляет. Потому что огромные нагрузки, избыток бумажной работы и, как следствие - выгорание. Продолжаем внедрять современные стандарты и цифровые технологии, развивать телемедицину. Уже 9 видов востребованных справок перевели в онлайн, обеспечили всех участковых педиатров планшетами.

Среди участников съезда - несколько светил медицинской науки мирового масштаба. Например, врач-кардиохирург, профессор, академик РАН и РАМН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия. Рядом с ним - ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Сычев, директор Российской детской клинической больницы - филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Елена Петряйкина, директор НИКИ детства министерства здравоохранения Московской области, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

- Данный форум по повестке охватывает все направления. Хочу искренне пожелать участникам получить новые знания, эмоции, удовольствие, обменяться мнениями, - обратился к собравшимся Михаил Мурашко. - Ну и, конечно, все это претворить в жизнь. Отдельные слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву - то, сколько он внимания уделяет сегодня детству, в целом медицине заслуживает уважения. По поручению председателя правительства мы расширили программу неонатального скрининга у новорожденных (Это массовое обследование каждого новорожденного на те или иные заболевания, чтобы выявить их на как можно ранней стадии, - Авт.). Почти 40 заболеваний - это самый большой список в мире. Хочется отметить, что Московская область является сегодня базой, основой - вы опережающими темпами по сравнению с другими регионами вошли в этот процесс и, равняясь на вас, подтянулись остальные.

В рамках съезда министр Мурашко также вручил специалистам из Московской области знаки «Отличник здравоохранения». Еще 10 педиатров получили Благодарность губернатора Московской области.