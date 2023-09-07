Осень придёт в Москву на один день: Синоптики обещают тёплые выходные после короткого похолодания

Погода в столице резко испортится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У метеорологов для москвичей две новости - как обычно, одна хорошая, другая не очень.

Начнём с плохой (хотя все относительно). Погода в столице резко испортится. В этом прогнозе единодушны синоптики Гидрометцентра России и центра «Фобос». Похолодание связано с вторжением полярного воздуха, объясняют в «Фобосе», и пик его придётся на пятницу, 8 сентября, и ночь на субботу, 9 сентября. Картина за окном станет по-настоящему осенней - собственно, впервые с начала календарной осени.

В ночь на пятницу, по расчётам Гидрометцентра, воздух в Москве остынет до +5…+7 градусов, по области до +4. Днём будет не выше +14…+16 градусов, облачно, с прояснениями и короткими дождями. Пронизывающий северный ветер будет свистеть со скоростью до 12 метров в секунду.

Такая погода на пару градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам. Что тоже для нынешнего сентября нехарактерно: первая неделя осени на 3,5 градуса теплее, чем обычно!

- Пятница станет самым холодным днём не только в Москве и Подмосковье, но и в соседних областях - Владимирской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской, — рассказал kp.ru начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

А теперь - хорошая новость. Похолодание будет очень коротким. Уже в выходные, вопреки календарю, вернётся тепло и солнце - их принесёт погожий европейский антициклон.

Ночь на субботу, 9 сентября, будет очень зябкой, по области до +2 градусов (но до заморозков дело не дойдёт). Это связано с тем, что небо прояснится, и облака не будут защищать землю от выхолаживания. Зато днём +19…+21 и никаких дождей!

В воскресенье, 10 сентября, тоже сухо, под утро +6…+8 градусов, днём +20…+22.

В начале следующей недели, 11 - 12 сентября, Гидрометцентр обещает солнечную погоду без дождей. И летние +22…+23 градуса!