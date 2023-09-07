«Уютный дом - это не только про квартиру»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о будущем капремонте 4,8 тысяч многоквартирных домов

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по капитальному ремонту многоквартирных домов. На текущий момент на территории Подмосковья зарегистрированы 57 тысяч МКД. 44 тысячи из них включены в региональную программу капремонта. Почти 40% из них уже привели в порядок. Еще более 10% отремонтируют в ближайшие три года.

- Для жителя многоквартирного дома уютный дом - это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства, - рассказал Андрей Воробьёв. - Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление.

Губернатор отметил, что именно в Подмосковье самая большая в стране программа капремонта. И по общему числу домов, и по объемам реализации (в количестве квадратных метров).

- С 2014 года из 44 тысяч МКД мы отремонтировали свыше 16,5 тысяч. Перемены к лучшему почувствовали более 3 миллионов человек. Отмечу, что мы стараемся решать задачу комплексно и синхронизировать этот процесс с благоустройством дворов и ремонтом подъездов, чтобы доставлять жителям меньше неудобств.

Для понимания масштабов - цифры 2022 года. В Московской области был проведен капитальный ремонт 3,5 тысяч многоквартирных домов, в 1127 МКД поменяли кровлю, в 613 - фасады, в 706 - инженерные системы. Плюс к этому замена систем газоснабжения в 658 домов и лифтов в 959. Таким образом, в общей сложности только за прошлый год были улучшены жилищные условия 500 тысяч жителей Подмосковья.

В пятерке самых активных городских округов по капремонту многоквартирных домов - Серпухов (192 дома в течение 2022 года), Можайский (190), Подольск (188), Богородский (168) и Балашиха (161).

- В ближайшие 3 года - с 2023 по 2025-й - приведем в порядок еще около 4,8 тысяч многоквартирных домов, из них в 1,8 тысяч объектов отремонтируем систему газоснабжения, - сообщил Андрей Воробьёв. - Уже в этом году заменим 469 лифтов в 168 МКД, кровлю - в 174 домах. Обновим 137 фасадов, а там, где это необходимо, и фундамент. Также обустроим колясочные зоны. Таким образом, улучшим качество жизни и создадим комфорт для 166 тысяч жителей Подмосковья.

Отдельная категория подобных жилых домов - объекты культурного наследия. Со многими из них возникали сложности: с одной стороны, ремонтировать их надо, чтобы живущие в них люди чувствовали себя комфортно, с другой - в связи с охранным статусом это накладывает большое количество различных ограничений. В Московской области выход нашли.

- С 1 сентября в программу по упрощенной системе включаем объекты культурного наследия, если в ходе работ не меняется их облик и планировка. 21 здание приведем в порядок до конца 2025-го года. Сейчас ремонтируют 11 из них, - рассказал губернатор.