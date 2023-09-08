Ключ расшифрования московского онлайн-голосования разделили на пятерых

Разделитель ключей опечатан до конца электронного голосования. Фото: Михаил ГОРЧАКОВ

Эта традиционная с 2019 года процедура прошла в четверг в Мосгоризбиркоме на Моховой. В полдень начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко запустил процесс генерации ключа – специального программного кода, который позволит подсчитать голоса избирателей, проголосовавших дистанционно. В 12:13 ключ был создан, программа разделила его на пять частей, перенесла их на флешки. Устройство, на котором был создан ключ, было опломбировано и останется в неприкосновенности под видеонаблюдением до конца онлайн-голосования.

А флешки выполненные в виде символического ключа, запечатали в пластиковые пакеты и передали пятерым хранителям. В этом году ими стали председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, член Центризбиркома Игорь Борисов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин и член Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Один из хранителей - председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Фото: Михаил ГОРЧАКОВ

- Сегодняшнее событие – это необходимое и важное звено той длинной цепочки, по которой для удобства избирателей и привлечения их к участию в выборах мы выстраиваем цифровую демократию. Да, «цифру» мы пока храним в конверте, целостность которого предъявим в воскресенье. Но Москва сегодня идет в авангарде развития цифровых технологий, и я думаю, мы со временем найдем другие способы обеспечить гарантию сохранности содержащейся в ключе информации, - отметил Игорь Борисов.

На вопрос, где будет «его» часть ключа, он отшутился, мол, никому не рассказывает, особенно своим детям, в каком кармане лежит его банковская карта. И про то, как будет хранить ключ, не сказал.

А вот Вадим Ковалев сообщил, что все эти дни будет держать ключ при себе.

- Два года назад я уже был хранителем, и так получилось, что поехал в командировку. Я глаз с него не спускал, ведь это такая ответственность – сохранить в целости и не потерять! - сказал он.

Кстати, для расшифровки итогов онлайн-голосования достаточно трех частей ключа. А пакет, в которые они запечатаны, при попытке вскрытия разрушается – скрыть следы «взлома» будет невозможно.

В 20:00 воскресенья хранители придут в Мосгоризбирком, их части ключа будут собраны, и вскоре мы узнаем, как проголосовала Москва.