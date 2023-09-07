Новые станции салатовой ветки метро в Москве открыты: как выглядят и работают Лианозово, Яхромская и Физтех

Сергей Собянин открыл станцию "Физтех" Фото: Иван МАКЕЕВ

"ФИЗТЕХ": СТАНЦИЯ-МЕЧТА

- В 1996 году у нас в университете на 1 апреля разместили станцию "метро Физтех" как строющуюся. Это была шутка, даже мечта, которая спустя 27 лет стала реальностью, - студенты Московского физико-технического института (МФТИ) еще до открытия новой станции готовы провести по ней эскурсию: в оформлении станции использованы конусы, окружности, прямоугольники и другие элементы, геометрические формы которые встречаются в физике. А на самой станции можно увидеть лица отцов-основателей МФТИ, великих ученых Ландау, Капицы, Семенова и других: "Благодаря этой станции сам бренд Физтеха станет еще известней!" - уверены студенты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Для "Физтеха" мы сделали специальный автобусный маршрут, который поможет еще больше экономить время, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 7 сентября на открытии новых станций салатовой ветки метро. - Но главное: люблино-дмитровская линия метро стала почти 2 раза больше. А мы запустили еще 3 новых станции. Спасибо строителям и жителям, которые долгое время терпели стройку. Но результат говорит сам за себя.

Местные жители согласны: оно того стоило!

- Когда мы покупали квартиру на бульваре Академика Ландау, даже вообразить себе на могли, что метро появится буквально в 500 метрах от нас. Это удобно и безопасно: детям не нужно больше ездить с пересадками до школы. Для нас открытие метро - это отличная новость! - Даниил Морозов специально пришел посмотреть на новую станцию в день открытия с женой Татьяной и сыновьями Александром и Кириллом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

"ЛИАНОЗОВО": ЖДАЛИ 30 ЛЕТ

Не менее счастливы жители района, где открылась станция "Лианозово":

- Мы эту станцию 30 лет ждали! - призналась 7 сентября Наталья, которая живет на ул.Псковской недалеко от новой станции метро. - В город же ездить приходилось через Алтуфьево. Пока дождешься автобуса, пока доедешь - плюс полчаса к дороге.

Но открытие метро - не единственный подарок жителям этого района: вместе со станцией метро был открылся и московский городской вокзал "Лианозово", куда прибывают поезда МЦД-1. Его специально перенесли на 350 метров ближе к метро, и это сократило время пересадки... в 4 раза.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас построены две новые пассажирские платформы и северный подземный вестибюль, который соединяется со станцией метро и подземным переходом через Лианозовский проезд. Для маломобильных граждан и мамочек с колясками есть четыре лифта и восемь эскалаторов.

Строительство южного подземного вестибюля еще не окончено - это второй этап работ на этом месте. Южный вестибюль соединят с существующим подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным пешеходным переходом через Дубнинскую улицу. На данный момент проделать удалось примерно 65% всех работ.

- Обычно железная дорога разъединяет районы, а в нашем случае, наоборот, - соединила Дмитровский и Лианозовский районы, - прокомментировал строительство этих объектов мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

"ЯХРОМСКАЯ": ИСКУССТВО В МАССЫ

Станцию метро "Яхромская", несомненно будет признана одной из самых ярких и красивых в столичной подземке.

Если ехать с конечной, "Физтеха", по направлению в центр, то вы увидите ярко-красную стену. Выходите, тогда поймете, что платформа симметрично делится на красное и белое. И на противоположной стороне, по направлению из центра к Физтеху, панели украшены огромным (815 кв метров) панно. Его автор - народный художник России Александр Рукавишников, картина посвящена празднованию 800-летия Москвы в 1947 году. Она нанесена по всей длине платформы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Увидев пано, некоторые пассажиры даже забывали, что куда-то собирались. Вместо это доставали телефоны и начинали фотографировать и снимать эту красоту на видео. Но потом рассказывали:

- Раньше мы ездили через "Селигерскую", до нее - на автобусе минут 15. Еще 10-15 минут его ждешь. Зимой - такое себе удовольствие, а уж обратно по пробкам - так и вообще долго, - рассказывал Сергей.

- А я раньше в Северном районе жила, очень ждала станцию метро "Физтех", потом переехала в другое место, а тут одновременно и "Яхромская" возле меня открылась, и "Физтех", куда я по-прежнему часто езжу. Это просто праздник какой-то! - смеется Виктория.

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

С 2011 года протяженность Люблино-Дмитровской ветки метро выросла в 2 раза: всего на ней открыли 12 новых станций – три на юге и девять на севере Москвы. Таким образом, сейчас она стала длиной 43 км и состоит из 26 станций. При этом в перспективе может появиться и 27-я - "Южный порт" между станциями "Кожуховская" и "Печатники".

Ну а пока что салатовая ветка вышла за пределы МКАДа, что потребовало от строителей дополнительных мер безопасности:

- Да, это был самый сложный участок, - подтвердил заместитель генерального директора АО "Мосметрострой" Олег Мельников. - Участок двигался очень медленно. На всем его протяжении, плюс за 200 метров до МКАДа до 200 метров после него мы установили специальные датчики, которые мониторили поверхность земли. С их помощью мы проконтролировали весь процесс и не допустили просадки земли.

В пиковые моменты при прокладке тоннелей и строительстве станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" работали около 4000 человек. В результате метро улучшило ситуацию с транспортом для полумиллиона человек - это жители районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также города Долгопрудный Московской области. Время поездок до центра и обратно для них сократится примерно на 40 минут