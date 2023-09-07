Собянин: Люблинско-Дмитровская линия метро дошла до «Физтеха»

Сергей Собянин открыл три новых станции Люблинско-Дмитровской линии метро. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В Москве для пассажиров открыли три последние станции Люблинско-Дмитровской линии метро: «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех». Старт движению поездов на участке между «Селигерской» и «Физтехом» 7 сентября дал Сергей Собянин. Мэр Москвы вместе с метростроевцами проехал по салатовой ветке столичной подземки от станции «Лианозово». На станции «Физтех» главу города встретили студенты Московского физико-технического института (МФТИ), расположенного неподалеку от метро.

«Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше. Всего 43 километра, больше 20 станций. И сегодня запускаем на северном участке на этой линии еще три новых станции метро. И вот со мной студенты. Они рассказывают, как в 1996 году у них был на КВН прикол, когда они рисовали возле своего университета станцию метро. Так вот эта сказочная история воплотилась, и сегодня реально метро пришло, и будет станция рядом с Физтехом», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы вместе с метростроевцами проехал по салатовой ветке столичной подземки. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Глава города сообщил, что от станции метро до МФТИ запустят новый автобусный маршрут.

«Буквально две остановки, очень близко. Так что это дополнительно еще возможность студентам приехать из города, уехать, сэкономить время, много времени», – отметил мэр столицы.

Благодаря станции «Физтех» студенты МФТИ смогут быстрее добираться до института. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Интервалы движения поездов от станции метро «Петровско-Разумовская» до «Физтеха» составляют 1,6 минуты. Новые станции соединят столичный район Северный с центром города, что повысит его транспортную доступность.

«И район Северный, который тоже был когда-то поселком, таким отдаленным от Москвы, сегодня получил метро и полноценную интеграцию с городом», – подчеркнул Сергей Собянин.

После ввода новых станций салатовая ветка стала второй по протяженности радиальной линией московского метро (первое место – у Арбатско-Покровской). В будущем между станциями «Кожуховская» и «Печатники» собираются построить еще одну - «Южный порт». Она станет 27-й станцией Люблинско-Дмитровской линии.

Новый участок салатовой ветки позволит без проблем добираться в центр Москвы жителям районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также города Долгопрудный – а это без малого полмиллиона человек. Время в пути для них значительно сократится.

Станция «Яхромская». Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Городские власти скорректировали маршруты автобусов, чтобы жителям было удобно добираться до новых станций метро. Были изменены трассы 10 маршрутов и создан еще один новый. Кроме того, установили 11 современных остановочных павильонов. В итоге на многих маршрутах пассажиры теперь смогут сэкономить в пути до 40 минут.

Решение о продлении салатовой линии метро в Лианозово и Северный мэр Москвы принял по итогам голосования москвичей на платформе «Активный гражданин». В нем приняли участие почти 200 тысяч жителей города, и 84% из них проголосовали за продление ветки. Строительство стартовало в 2019 году и было завершено в сентябре 2023 года.