В Музее Победы наградили авторов рассказов о героях СВО

«80 лет назад произошли переломные события, когда был сломлен хребет нацизма, и наши деды и прадеды уже пошли в сторону Германии, - напомнил генерал-майор, Герой России, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. - Сегодня с фашизмом воюют их внуки и правнуки. Герои Великой Отечественной войны разгромили это движение и водрузили Знамя Победы на Рейхстаг, а сегодняшние герои борются с фашизмом ради нашего светлого будущего, чтобы и российское общество, и Европа забыли об этом явлении навсегда».

Рассказы из сборника «Героями не рождаются» отражают одновременно боль человеческих душ и гордость за подвиги участников СВО. Документальная проза показывает, что нашим соотечественникам есть кем восхищаться.

«Благодаря нашим героям мы будем воспитывать в патриотических ценностях нашу молодежь. Ей мы должны передать историю страны. Сегодня выпущен новый учебник для старших классов, в которых все данные изложены максимально правдиво. Мы должны знать не только историю страны, но и историю сегодняшнего дня. А она говорит, что победа будет за нами», - отметил Сергей Липовой.

Среди опубликованных рассказов история о семье Шмаргиловых из Оренбургской области, в которой отец и двое сыновей стали участниками СВО; о военном фельдшере Ольге Климовой из ЛНР, которая погибла, вынося раненого бойца с поля боя и прикрывая его своим телом; о директоре школы Дмитрии Медведкове из Кировской области, который защищает Родину вместе со своими пятью выпускниками; Артемии Прокопьеве из Чувашии, который спас пятилетнюю девочку, ее маму и дедушку, а сам погиб, и многие другие.

«Сегодня замечательное событие, которое мы приближали, как могли, - сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. - Несколько лет у нас реализуется хороший проект «Многонациональная Победа», посвященный датам Великой Отечественной войны. А в этом году мы решили обратиться к жителям страны с просьбой написать рассказ о нынешних героях, защищающих страну в рамках СВО. В проекте приняли участие более 40 тысяч человек, только рассказов об участниках СВО было более 1000. Весной в сборник «Za Родину» вошло 120 рассказов. В сегодняшний сборник войдет 250 историй, и мы создадим более 10 тысяч экземпляров, передадим в Минобороны, сборники в том числе направят в зону спецоперации».