Москва полностью готова к выборам мэра

Фото: dep22.duma.mos.ru
В Москве прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами - последнее перед предстоящим голосованием за мэра города. Его участники подтвердили: столица полностью готова к выборам. Отдать свой голос можно будет одним из четырех способов: онлайн, через электронные терминалы, с помощью бумажных бюллетеней на избирательных участках и на дому. Каждый избиратель сам решает, какой из этих вариантов для него наиболее удобен.
Проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) можно будет с 8.00 8 сентября до 19.59 10 сентября. Для этого нужно зайти на сайт mos.ru и кликнуть на специальный баннер. Кроме того, голосование будет доступно и по прямой ссылке https://elec.mos.ru. Чтобы отдать свой голос онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Благодаря электронному списку избирателей ошибки и двойное голосование исключены.
По словам представителей штаба, система электронного голосования полностью готова и надежно защищена от возможных нештатных ситуаций, например, от хакерских атак или от перепадов электричества в сети. Тем не менее разработчики системы ДЭГ рекомендуют по возможности не голосовать в первые же часы выборов - то есть утром в пятницу. В это время
обычно наблюдается всплеск активности избирателей, и из-за этого может образоваться «электронная очередь» на голосование.
Избирательные участки будут открываться в 8 часов и закрываться в 20 часов все три дня голосования. Здесь избиратель может, как обычно, получить бумажный бюллетень, сделать на нем отметку и опустить в урну.
Главным нововведением этого года станут терминалы электронного голосования. Их установят на всех избирательных участках столицы. Они будут выдавать электронные бюллетени, а после того, как избиратель сделает свой выбор, его голос сразу же будет записан в блокчейн. Таких терминалов на каждом участке будет несколько - чтобы не скапливались очереди. Во время тестового голосования 25 августа все терминалы прошли стресс-тесты и с честью их выдержали.
Для тех, кто не сможет посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала. Он выглядит как небольшой чемоданчик. Члены комиссии принесут его прямо домой к избирателю, где он сможет проголосовать за выбранного кандидата. Такие голоса будут сразу попадать в блокчейн.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Как будет организован контроль?
Как и всегда, за ходом голосования в Москве будет следить Общественный штаб по наблюдению за выборами.
«Здесь 8, 9 и 10 сентября будут работать члены штаба: это представители всех кандидатов, представители политических партий и объединений наблюдателей, общественники, журналисты, - рассказал в ходе заседания руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев. - У нас здесь будет работать центр видеонаблюдения, будет работать нода наблюдателя (отдельный стационарный компьютер с доступом к блокчейну. - Ред.). Все наши возможности для наблюдения будут организованы».
В этом году в состав Общественного штаба вошли 11 680 человек. Все они прошли обучение и готовы к работе в дни выборов. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за онлайн-голосованием и голосованием через терминалы на специальной странице в интернете - обзервере.
ВАЖНО!
Все данные будут зашифрованы
Дистанционная система электронного голосования надежно защищена - результаты выборов нельзя потерять или фальсифицировать. Информация обо всех действиях избирателей поступает в блокчейн-сеть и хранится в зашифрованном виде. Накануне голосования, 7 сентября, ключ (код, с помощью которого можно расшифровать итоги выборов) разделят на несколько частей и передадут хранителям. Это необходимо, чтобы никто не мог заранее узнать результаты голосования. Хранителями кода обычно становятся представители разных учреждений, в том числе Общественного штаба, МГИК, Мосгордумы и других.