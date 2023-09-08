Москва полностью готова к выборам мэра

Фото: dep22.duma.mos.ru

В Москве прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами - последнее перед предстоящим голосованием за мэра города. Его участники подтвердили: столица полностью готова к выборам. Отдать свой голос можно будет одним из четырех способов: онлайн, через электронные терминалы, с помощью бумажных бюллетеней на избирательных участках и на дому. Каждый избиратель сам решает, какой из этих вариантов для него наиболее удобен.

Онлайн

Проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) можно будет с 8.00 8 сентября до 19.59 10 сентября. Для этого нужно зайти на сайт mos.ru и кликнуть на специальный баннер. Кроме того, голосование будет доступно и по прямой ссылке https://elec.mos.ru. Чтобы отдать свой голос онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Благодаря электронному списку избирателей ошибки и двойное голосование исключены.

По словам представителей штаба, система электронного голосования полностью готова и надежно защищена от возможных нештатных ситуаций, например, от хакерских атак или от перепадов электричества в сети. Тем не менее разработчики системы ДЭГ рекомендуют по возможности не голосовать в первые же часы выборов - то есть утром в пятницу. В это время

обычно наблюдается всплеск активности избирателей, и из-за этого может образоваться «электронная очередь» на голосование.

На избирательных участках и через терминалы

Избирательные участки будут открываться в 8 часов и закрываться в 20 часов все три дня голосования. Здесь избиратель может, как обычно, получить бумажный бюллетень, сделать на нем отметку и опустить в урну.

Главным нововведением этого года станут терминалы электронного голосования. Их установят на всех избирательных участках столицы. Они будут выдавать электронные бюллетени, а после того, как избиратель сделает свой выбор, его голос сразу же будет записан в блокчейн. Таких терминалов на каждом участке будет несколько - чтобы не скапливались очереди. Во время тестового голосования 25 августа все терминалы прошли стресс-тесты и с честью их выдержали.

Надомное голосование

Для тех, кто не сможет посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала. Он выглядит как небольшой чемоданчик. Члены комиссии принесут его прямо домой к избирателю, где он сможет проголосовать за выбранного кандидата. Такие голоса будут сразу попадать в блокчейн.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как будет организован контроль?

Как и всегда, за ходом голосования в Москве будет следить Общественный штаб по наблюдению за выборами.

«Здесь 8, 9 и 10 сентября будут работать члены штаба: это представители всех кандидатов, представители политических партий и объединений наблюдателей, общественники, журналисты, - рассказал в ходе заседания руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев. - У нас здесь будет работать центр видеонаблюдения, будет работать нода наблюдателя (отдельный стационарный компьютер с доступом к блокчейну. - Ред.). Все наши возможности для наблюдения будут организованы».

В этом году в состав Общественного штаба вошли 11 680 человек. Все они прошли обучение и готовы к работе в дни выборов. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за онлайн-голосованием и голосованием через терминалы на специальной странице в интернете - обзервере.

ВАЖНО!

Все данные будут зашифрованы

Дистанционная система электронного голосования надежно защищена - результаты выборов нельзя потерять или фальсифицировать. Информация обо всех действиях избирателей поступает в блокчейн-сеть и хранится в зашифрованном виде. Накануне голосования, 7 сентября, ключ (код, с помощью которого можно расшифровать итоги выборов) разделят на несколько частей и передадут хранителям. Это необходимо, чтобы никто не мог заранее узнать результаты голосования. Хранителями кода обычно становятся представители разных учреждений, в том числе Общественного штаба, МГИК, Мосгордумы и других.