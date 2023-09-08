В такие поликлиники хочется зайти просто так: Сергей Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции столичных поликлиник

Фото: Иван МАКЕЕВ

На следующей неделе в Москве после реконструкции откроются сразу 60 поликлиник, основные работы в них уже завершены. В детской городской поликлинике №11 на 1-й Напрудной улице, 17 в честь этого события устроили День открытых дверей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Помню, какая она была раньше: темная, с узкими коридорами и очередями. Приходишь, спрашиваешь, кто последний и ждешь. Теперь - большие табло, в которых видно, какой пациент под каким номером когда и в какой кабинет зашел, очень удобно, - у Лили двое сыновей, а потому в поликлинику приходится наведываться довольно часто.

Поликлиника стала максимально комфортной для пациентов. За 14 месяцев капремонта внутри ее перестроили полностью: расширили коридоры, увеличили кабинеты, поменяли коммуникации, установили просторный лифт.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Для пациентов сделали удобную навигацию, плюс есть электронные помощники и администраторы, которые подскажут и покажут, куда идти, - рассказывают врачи. - На каждом этаже сделали зоны ожидания, а внизу - кафе. Такого раньше не было.

Во время экскурсии посетителям показывают и зону для плавания:

- Грудничков от полутора до трех месяцев учат плавать и нырять в специальных ванных. - им это дается легко, потому что они только-только вышли из водной среды, - старшая сестра Татьяна Чикунова показывает высокие ванны и бассейн рядом. - В бассейне детки плавают с 6 месяцев, он глубиной 1 метр. Но делается это только по назначению врача.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати врачей хватит для всех пациентов:

- У нас около 15,5 тысяч пациентов, 12 педиатрических участков, - рассказала главврач детской городской поликлиники №11 Наталья Менькина. - Но проблем с кадрами нет, штат укомплектован. А медсестрами мы взяли выпускников медицинских колледжей.

9 сентября мэр Москвы приехал в Лосиноостровский район. Здесь он зашел в детскую городскую поликлинику №11 и поздравил главврача городской взрослой поликлиники №218 Нателлу Парсаданян Нателла с юбилеем.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Здесь, в Лосиноостровском мы открываем целый комплекс зданий - две поликлиники реконструированы и сделан еще пристрой ко взрослой поликлинике. Но это еще не все. Сегодня в Москве большое событие: мы завершили первый этап реконструкции городских поликлиник. Мы выбрали самые плохие, морально и физически устаревшие, сделали из них современные медицинские здания, оснащенные первоклассным оборудованием, - отметил Сергей Собянин. - Это большое событие, но мы на этом не останавливаемся. Вторым этапом откроем еще 150 поликлиник.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ремонтом довольны посетители и взрослых, и детских поликлиник. Они отдельно обратились к главе города с благодарностью:

- У меня сын занимается футболом, и мы с Даней часто ездим по разным городам России и кое-где нас в шутку (а может, и нет) просят одолжить нам нашего мэра, - рассказала Александра Давыдова, которая также пришла на день открытых дверей в поликлинику. - Ну уж нет! Такого мэра никому отдадим! Спасибо вам за все, что вы делаете!

КОНКРЕТНО

200 поликлиник реконструировали и отремонтировали в Москве за три с половиной года в рамках первого этапа модернизации амбулаторного звена

150 зданий вошли в состав второго этапа программы модернизации, 140 из них - уже существующие здания, 10 будут построены с нуля к 2025 году

60 зданий городских поликлиник готовы к открытию после окончания реконструкции в рамках первого этапа программы