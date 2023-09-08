Загрутдинов: Для новоселов реновации в Кузьминках приступили к строительству жилого дома

Фото: Департамент строительства г. Москвы
На юго-востоке столицы в Кузьминках продолжается обновление жилья по программе реновации. Еще один новый дом для переселенцев из пятиэтажек начали строить на улице Маршала Чуйкова, земельный участок 9.5.1.
«Сейчас специалисты заняты устройством фундаментной плиты и монолитных конструкций подземной части здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Новостройка будет полностью готова в 2024 году».
КОНКРЕТНО
Жилой дом из шести секций с подземной автостоянкой будет таким:
- фасады - из трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;
- входы - с витражным остеклением;
- 299 квартир (однокомнатных – 52, двухкомнатных – 221, трехкомнатных – 26). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- нежилые первые этажи - для размещения социальной, коммерческой и культурной инфраструктуры;
- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;
- в каждой секции - по два лифта на 630 кг и 1 000 кг, с визуальной и тактильной информацией;
- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;
- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.
Во время благоустройства и озеленения около дома появятся:
- площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых;
- газоны, цветники, деревья и кустарники.
ВАЖНО
Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.
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