Загрутдинов: Для новоселов реновации в Кузьминках приступили к строительству жилого дома

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На юго-востоке столицы в Кузьминках продолжается обновление жилья по программе реновации. Еще один новый дом для переселенцев из пятиэтажек начали строить на улице Маршала Чуйкова, земельный участок 9.5.1.

«Сейчас специалисты заняты устройством фундаментной плиты и монолитных конструкций подземной части здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Новостройка будет полностью готова в 2024 году».

КОНКРЕТНО

Жилой дом из шести секций с подземной автостоянкой будет таким:

- фасады - из трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 299 квартир (однокомнатных – 52, двухкомнатных – 221, трехкомнатных – 26). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - для размещения социальной, коммерческой и культурной инфраструктуры;

- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;

- в каждой секции - по два лифта на 630 кг и 1 000 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

Во время благоустройства и озеленения около дома появятся:

- площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых;

- газоны, цветники, деревья и кустарники.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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