Газификация онлайн

Сегодня предприниматели могут подать заявку на газификацию, не выходя из дома.

Активно газифицируются также объекты малого и среднего бизнеса. Сегодня в области насчитывается более 405 000 малых и средних предприятий. Их количество растет, в том числе за счет инвестиций в Московскую область. За 2022 год объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 1,3 трлн рублей, сообщала ранее заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В этом году Подмосковье заняло третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Сохранить третье место - это большой успех. По подключениям газа Подмосковье 2-й год подряд получает высшую оценку (ААА). Важно не только достичь высоких показателей, но сохранить и улучшить», - добавил генеральный директор компании Мособлгаз Игорь Баранов.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, сегодня важнейшая задача правительства региона - формирование клиентоориентированного подхода в энергетике, в частности, при подключении бизнеса к газу. Многие вопросы по электроэнергетике как для физических, так и для юридических лиц уже решаются в онлайн-кабинетах.

Например, чтобы подключить предприятие к газораспределительным сетям, не нужно выезжать в офис для подписания договоров на строительство и подключение газопроводов - всю документацию оформляют с помощью электронной цифровой подписи. Так, более 4000 предпринимателей Подмосковья пользуются 29 услугами в личном онлайн-кабинете на сайте Мособлгаза.

По мнению председателя «Союза сыроваров», основателя проекта «Русский Пармезан» Олега Сироты, системная работа по упрощению технологического присоединения к инженерной инфраструктуре в Московской области благоприятно сказывается на развитии бизнеса. Переходить на природный газ не только экономически целесообразно, но и удобно: «Я подал заявку на подключение через личный кабинет Мособлгаза для юридических лиц, в офис приезжать для этого не нужно - несомненный плюс. Персональный менеджер консультирует по всем возникающим вопросам. Сам же договор я подписал ЭЦП», - заключил Олег Сирота. Также предприниматель отмечает экологичность и дешевизну данного вида топлива.