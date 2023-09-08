За ходом выборов губернатора Московской области следят до 10 тысяч общественных наблюдателей Общественной палаты региона

Фото: Сергей Хакимов

В Московской области продолжается первый день выборов губернатора. (Голосование, напомним, продлится три дня - до воскресенья, 10 сентября). В регионе сегодня с утра открылись 3940 избирательных участков. За легитимностью процесса следят общественные наблюдатели. Большинство из них - представители гражданского общества, которые обучались на площадках Общественной палаты Московской области.

- Порядка 12 тысяч человек прошли обучение в рамках именно этой кампании. Около 10 тысяч направлений на избирательные участки мы в итоге раздали, - рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. - Я напомню, что от одного субъекта общественного контроля на избирательном участке могут быть зарегистрированы до трех общественных наблюдателей. Конечно, это внушительный пул общественных контролеров, которые представляют не ту или иную политическую силу, а гражданское общество. Задача перед нами стоит чрезвычайно ответственная, потому что в Московской области избирательных участков гораздо больше, чем в каком-либо другом регионе страны.

По словам Татьяны Дмитриевой, пока общественные наблюдатели ОП Московской области никаких серьезных нарушений на избирательных участках не зафиксировали.

- Есть классические для выборного процесса истории - случаи порчи бюллетеней, когда пожилой человек расписался не в том месте. Где-то на бюллетень пролили кофе.

Но при этом не обходится и без курьезов.

- Есть случаи, когда жители Москвы приходят на избирательные участки Московской области, пытаясь проголосовать за мэра столицы, а наши жители по ошибке пытаются в Москве голосовать за губернатора Подмосковья. Мы это все разъясняем - и на участках, и через нашу горячую линию.

Фото: Сергей Хакимов

Татьяна Дмитриева отмечает, что общественные наблюдатели ОП Московской области работают не только непосредственно на самих участках, но и в ситуационном центре выборов, где можно смотреть онлайн-трансляции с любого из 3940 участков.

- С утра наши коллеги, внимательно отсматривая прямые трансляции с избирательных участках, внесли свои корректировки по расположению камер. Где-то недостаточно хорошо было видно урну, где-то угол обзора был недостаточно корректным и внятным. Это все поправляют, в режиме реального времени отлаживается работа.

Московская область в этом году стала пилотным регионом (вместе с Москвой), где принять участие в выборах могут и граждане, которые находятся под следствием.

- Сегодня ровно восемь часов утра открылись не только привычные нам уже избирательные участки, но и специальные избирательные участки, организованные на территории СИЗО, которые находятся на территории Московской области, - сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов. - Всего у нас организовано 12 специальных избирательных участков, сформированы 12 участковых комиссий. Подозреваемые, обвиняемые, в отношении которых не вступил в силу законное решение суда, обладают активным избирательном правом, им дано право проголосовать.

Эти участки, к слову, будут работать только один день. А голосовать люди будут строго по прописке - то есть, если в подмосковном СИЗО находится житель другого субъекта РФ, он имеет право принять участие в выборах по своему региону.

Предварительно заявления об участии в голосовании подали 1861 человек. Более 1400 из них - жители Московской области, 306 - москвичи, еще 128 - представители других 17 регионов, где также выбирают губернаторов.

Сегодня начали голосовать и космонавты, которые сейчас находятся на космодроме Байконур (взятая у Казахстана в аренду территория административно приписана к Одинцовскому городскому округу Московской области, - Авт.). По состоянию на 13:00 пятницы сообщается, что проголосовали уже 30% сотрудников Байконура, включая экипаж, который готовится к старту.

КСТАТИ

В этом году жители Московской области могут проголосовать не только очно, непосредственно на избирательном участке, но и в режиме онлайн. Во втором случае, нужно было заранее подать заявление и получить доступ к ДЭГ (дистанционному электронному голосованию). В Подмосковье желание голосовать через ДЭГ изъявили около 7,3% избирателей - 445 261 человек.