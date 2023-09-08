Для детской больницы святого Владимира построят центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На востоке столицы в Сокольниках появится уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Его построят для детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Комплекс станет одним из самых современных детских многопрофильных стационаров в столице.

«В новом корпусе будет смонтировано специальное оборудование для проведения процедур, в том числе специальные установки для глубокой очистки воды, - сообщил «Интерфаксу» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, будут работать стационары с медицинским постом, позволяющим вести контроль за состоянием пациентов».

По его словам, необходимые больным процедуры можно будет проводить амбулаторно. Для родителей пациентов обустроят отдельные зоны отдыха.

Зоны гемодиализа оснастят всем, что нужно для лечения и длительного проведения медицинских манипуляций. К примеру, маленьким пациентам будут включать мультфильмы, познавательные и развлекательные программы, чтобы они могли комфортно провести время процедуры. В целом в больнице создадут специальную среду, способствующую лечению.

КОНКРЕТНО

Шестиэтажное здание нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира выглядит так:

- общая площадь - 56 тысяч квадратных метров;

- 570 коек, с помощью которых значительно вырастет мощность больницы, в том числе за счет внедрения технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара;

- вертолетная площадка на кровле здания для приема экстренных пациентов;

- 15 операционных, из которых: 9 общехирургического профиля + гибридная ангиографическая операционная + 2 малые операционные, а также 3 малые операционные в блоке стационара кратковременного пребывания;

- 20 отделений стационара;

- уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа;

- отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;

- клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории, позволяющие значительно расширить перечень проводимых исследований;

- отделение трансфузиологии;

- палаты малой вместимости, где есть всё необходимое для комфортного семейного пребывания. В частности, отдельные удобные кровати для мам, в каждой палате – душ и телевизор;

- палаты самостоятельного пребывания для детей старшего возраста – так называемые подростковые палаты;

- для лечения и диагностики почти 1,5 тысячи единиц медтехники, в том числе более 10 единиц тяжелого оборудования (2 МРТ, 3 КТ, 3 РДК (рентгеновский диагностический комплекс), 7 мобильных РДК, 5 С-дуга), а также медицинская мебель и специализированные инструменты.