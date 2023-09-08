«Твой ангел меня бережет»: боец СВО смог встретиться с девочкой, чей оберег не раз спасал ему жизнь

Девочка Саша, сделавшая оберег и боец смогли встретиться. Фото: предоставлено АНО «Солидарность»

Маленькая кукла-оберег в виде ангела прибыла на фронт этой весной и стала верным талисманом бойца с позывным Чиж.

- Вокруг рушились здания, гибли люди. А я выживал, - рассказывал он специально для kp.ru.

Словно и правда ангел-хранитель укрыл его своим крылом. Кто же подарил ему такой сильный оберег? В подписи было написано «Саша, 5 лет», фамилия девочки написана неразборчиво.

Ангел-оберег не единожды спасал жизнь бойца. Фото: предоставлено АНО «Солидарность»

Чиж обратился в АНО «Солидарность СВАО», откуда когда-то вместе с гуманитарной помощью им привезли детские письма, поделки и заветный оберег. Волонтеры сделали пост в соцсетях, мы на сайте и в газете «Комсомольская правда» рассказали об этой истории и... случилось очередное чудо! Девочка нашлась!

- Все произошло очень стремительно: Саша, благодаря нашим общим поисковым усилиям, нашлась. По счастливому стечению обстоятельств как раз в это время Чиж приехал в Москву. Более того, оказалось, что они живут рядом! - до сих пор удивляется череде совпадений директор АНО «Солидарность СВАО» Ирина Бородина.

- Мы действительно живем недалеко друг от друга. В конце августа я наткнулась в интернете на пост с фотографией оберега, который мы с Сашей делали. Потом тот же пост и ссылки на публикацию в «Комсомольской правде» мне один за другим стали присылать друзья. Через «Солидарность СВАО» мы связались с бойцом, который хранит у себя оберег. И встретились с ним в тот же вечер, как он приехал в Москву. Чиж оказался молодым парнем, на встречу пришел с женой дочкой. Наши девочки сразу подружились и играли вместе весь вечер, - вспоминает мама Саши - Екатерина Владимировна.

Принес Чиж и заветный оберег. Положил его на стол - слегка потрепанный ангелок. Саша и ее мама сразу его узнали.

- Этого ангела мы сделали осенью. Внутри него – молитва, - рассказала Екатерина Владимировна KP.RU. - Мы тогда с Сашей впервые пришли в фольклорный ансамбль «Распевчик» Оказалось, они там не только поют и танцуют, но и рукодельничают. Этот оберег мы с Сашей делали вместе, потому что ей тогда пять лет всего было. Готового ангелочка отдали организаторам, а те передали его в «Солидарность СВАО», оттуда оберег «долетел» до фронта.

Саша получила подарок в благодарность от бойца. Фото: предоставлено АНО «Солидарность»

Сейчас Саше 6 лет, она понемногу готовится к школе. Чиж подарил девочке конструктор-карусель, который ей помогает собирать вся семья.

- Эта встреча произвела на нее большое впечатление, она в принципе очень эмоциональный ребенок, - признается мама девочки. - Иногда она переспрашивает: «Мам, а правда что я спасла Чижа?». А я отвечаю: «Ну, конечно!».

В тот вечер семьи долго разговаривали. Оказалось, что у них есть общие знакомые. Совпадений было так много, что стало ясно: не спроста ангел попал именно к Чижу. Семьи обменялись контактами и договорились не терять друг друга из виду. Тем более, что их теперь объединил ангел.

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