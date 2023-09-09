Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Фото: кадр видео.

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города и поблагодарил за вклад в ее развитие. В этом году российской столице исполняется 876 лет. Видеопоздравление Сергея Собянина появилось в его личном блоге.

«Уважаемые москвичи, поздравляю вас с Днем города. Нашей Москве исполнилось 876 лет, и это не просто абстрактное течение времени, это почти 35 поколений москвичей, которые трудились и создавали наш город. Были периоды, когда Москва бурно развивалась. Случались и времена, когда ее развитие останавливалось, но почти никогда наш город не шел вспять, несмотря на все войны, пожары и невзгоды», – отметил Сергей Собянин.

Он напомнил, что последние полтора века стали наиболее динамичными в жизни российской столицы, а ее население выросло в 13 раз. За последние годы в Москве в полтора раза увеличилась протяженность метрополитена, было построено более 1,2 тысячи километров новых дорог и развязок. В городе появилось наземное метро, а ранее разрозненные пригородные железнодорожные маршруты были объединены в удобные центральные диаметры. В Москве создана современная, лучшая в мире система наземного общественного транспорта и такси.

За 13 лет в городе обновили почти тысячу парков и скверов, реконструировали сотни улиц и площадей столицы, отреставрировали большую часть исторических памятников и объектов культурного наследия. Столичные театры получили новые большие сценические площадки.

В этом году Москве исполняется 876 лет. Фото: Дмитрий КАНСКИЙ.

Для удобства москвичей в городе разработали современную цифровую среду: «лучшие в мире центры «Мои документы» и лучшая в мире, по версии ООН, система электронных услуг». Московские школы вошли в ТОП-5 лучших систем среднего образования в мире. За последние четыре года выросла средняя продолжительность жизни москвичей, а детскую смертность удалось снизить в разы. В несколько раз усилилась высокотехнологичная медицинская помощь, модернизировано и перестроено большинство больниц столицы и около 50% поликлиник.

«Все это и очень многое другое нам удалось сделать. Удалось сделать с вашей поддержкой и вашей помощью, вашими руками, умом и талантом. И сегодня наша Москва лучше многих городов, которым мы еще недавно завидовали. Мы вправе сказать, что хорошо поработали. И сегодня празднуем не только день рождения, но и день возрождения нашего города. Это наш город! Это наш дом, который мы любим, которым гордимся, который развиваем и в который верим! Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни в лучшем городе на земле – Москве. С праздником, друзья!» – поздравил москвичей Сергей Собянин.

День города в Москве традиционно отмечается в течение двух дней – 9 и 10 сентября и сопровождается массовыми гуляниями, концертами, мастер-классами и салютом. Грандиозные концерты пройдут в олимпийском комплексе «Лужники», на Поклонной горе, в парке искусств «Музеон». А в саду «Эрмитаж» 9 сентября откроется десятый театральный фестиваль под открытым небом. На сцене выступят артисты театров на Таганке, имени Пушкина, Новой Оперы и других сценических площадок столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в честь Дня города столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) 9 и 10 сентября будут работать круглосуточно. В обычном режиме будут работать и 16 ночных маршрутов наземного транспорта.