Путин и Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра: в столице образовалось Четвертое транспортное кольцо

Это сложнейшее сооружение, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

9 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по Южному направлению Московского скоростного диаметра (МСД).

- Это вторая линия Московского скоростного диаметра, участок достаточно большой – 28 км, почти 90% его находится в воздухе – на эстакадах и мостах, это сложнейшее сооружение, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНО ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МСД

Южное направление Московского скоростного диаметра начинается у развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе и далее выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе и федеральной трассы М-2 «Крым».

Длина этого участка – 28 км. Он улучшит транспортную доступность для жителей 22 районов Москвы с общим населением 2,5 млн человек.

Южное направление соединяется с основным участком МСД длиной 40 км. Основной участок идет от Бусиновской развязки до Косинской эстакады, он был открыт еще в 2022 г. Общая длина трассы, по которой уже запущено движение – 68 км.

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ ЧЕТВЕРТОЕ ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО

Юридически оно еще не существует, однако постепенно вырисовывается на картах. На это и обратил внимание президента России мэр Москвы:

- Наш южный участок соединяется с Южной рокадой, Северо-Западной хордой, МСД и образует фактически Четвертое транспортное кольцо, - отметил Сергей Собянин. – Только по этому участку, по предварительным данным, в сутки поедет 110 тысяч автомобилей, по всей трассе – примерно 460 тысяч машин в сутки. Это больше, чем по ТТК и чуть меньше, чем по МКАДу.

СТРОИТЕЛЬСТВО МСД ЗАКОНЧЕНО?

Нет, даже на Южном направлении работы еще будут продолжаться. В 2024 году там планируют закончить строительство магистрали, которая свяжет Южное направление МСД с трассой М-2 «Крым». Потом дорогу соединят с новой магистралью «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОСКОВСКИЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР

Московский скоростной диаметр – это новая шестиполосная (по три полосы в каждом направлении) трасса длиной 68 км. Она пересекает Москву с севера на юг, на ней нет светофоров, а потому весь город можно «пролететь» буквально за 40 минут.

Есть нюансы грузовикам въезд запрещен, для транзитного транспорта проезд – платный (см.КОНКРЕТНО).

МСД соединил между собой крупные вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Щелковское шоссе, плюс шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК, МКАД и др.

На севере с МСД можно выйти на трассу М-11 «Нева» и домчаться до Санкт-Петербурга за 6-7 часов. На юге МСД соединяется с М-2 «Крым» и (в будущем) с магистралью «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». Также с МСД есть ответвление на М-12 «Восток» - это движение на Нижний Новгород и Казань, его официально запустили 8 сентября.

КОНКРЕТНО

Запрещен проезд по МСД: грузовикам (исключение – машины с пропусками).

Платный проезд по МСД (цена – 950 рублей):

- если автомобиль дважды пересек границы Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в течение 24 часов и проехал за это время по МСД

- если между въездом автомобиля на МСД и съездом с него не прошло 2 часов

Бесплатный проезд по МСД для: автомобилей с номерами Москвы и Московской области, общественного транспорта, такси с разрешением на перевозки в Москве и Московской области, транспорта, который работает на регулярных перевозках по межрегиональным маршрутам, спецтранспорта и почтового транспорта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

69 км/ч – средняя скорость движения по МСД в час пик, на МКАД это 32 км/ч, по ТТК – 30 км/ч.

48 районов Москвы, в которых проживает 5 млн человек, соединил собой МСД

40 минут занимает по МСД путь с севера Москвы (М-11) на юг (до М-2 и Варшавского шоссе), этот же маршрут по МКАД отнимет 60 минут, по ТТК – 1,5 часа.

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