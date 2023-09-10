Москвичи потратят баллы «Миллиона призов» на благотворительность и культурные мероприятия

За два дня голосования победителями акции стали более 1,8 миллиона москвичей. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве в дни выбора мэра города проходит акция «Миллион призов». За два дня голосования ее победителями стали более 1,8 миллиона жителей столицы. Всего за три дня выборов организаторы акции собираются разыграть более 2,3 миллиона призов. Победители получают одну, три или пять тысяч баллов (один балл равен одному рублю). Многие москвичи планируют потратить их на благотворительность и культурные мероприятия. Об этом победители акции «Миллион призов» рассказали журналистам.

«Выигранную тысячу баллов я потрачу на благотворительность, отправлю их на помощь фондам, которые помогают детям с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал житель столицы Александр агентству городских новостей «Москва».

Москвичка Евгения призналась, что еще ни разу не была в «Москвариуме». Выигранные баллы она собирается потратить на покупку билетов в крупнейший океанариум столицы.

«Так случилось, что я ни разу не была в «Москвариуме», и как раз сейчас есть возможность свою тысячу баллов, которую я выиграла в акции, потратить на билет в «Москвариум», - рассказала Евгения.

Еще одна жительница столицы Наталья планирует обменять свои баллы на билет в театр.

«Я получила 3 тысячи баллов и очень хочу потратить их на поход в театр. Я уже даже посмотрела на выбор спектаклей и очень хочу сходить на «Онегина», – говорит Наталья.

Розыгрыши программы «Миллион призов» проходят 9, 10 и 11 сентября. В них автоматически принимают участие горожане, проголосовавшие на сайте mos.ru или через электронные терминалы на избирательных участках.

Выигранные баллы можно потратить на покупки в магазинах, на посещение кафе и ресторанов, поход в музей или в театр. Еще один вариант – пожертвовать призовые средства на благотворительность. Всего в списке акции – 210 партнеров, в том числе популярные рестораны, торговые сети, аптеки, супермаркеты, предприятия сферы услуг.

Победителям акции приходит на телефон смс-сообщение с информацией о призе и уникальным кодом. Чтобы воспользоваться выигрышем, необходимо до 25 сентября включительно активировать код на сайте программы. Потратить или обменять баллы на промокод предприятия-партнера можно с 9 сентября по 14 декабря. А использовать их - с 10 сентября по 15 декабря.

Москвичи, впервые проголосовавшие онлайн, но ничего не выигравшие, получат по тысяче баллов вне зависимости от результатов розыгрыша. Такое решение было принято по инициативе партнеров программы.

Акции в рамках программы «Миллион призов» проходят уже в восьмой раз. Впервые розыгрыш провели в 2020 году во время пандемии коронавируса, чтобы простимулировать москвичей активнее голосовать дистанционным способом, а также чтобы поддержать столичный бизнес, пострадавший из-за ограничительных мер в период заболеваемости COVID-19.

Напомним, 8,9 и 10 сентября москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления.