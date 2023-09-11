Мосгоризбирком: Собянин безоговорочно победил в голосовании во всех районах столицы

Сергей Собянин по итогам выборов безоговорочно победил во всех районах столицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин одержал безоговорочную победу на выборах мэра Москвы во всех районах столицы, сообщила 11 сентября председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

«Лидер Сергей Семенович Собянин победил безоговорочно во всех районах. То есть ни один участок он не проиграл, и поэтому можем поздравить действующего мэра с абсолютной безоговорочной победой», – отметила Ольга Кириллова.

Руководитель Мосгоризбиркома уточнила, что также нет различий по распределению голосов избирателей, сделавших свой выбор на бумажных бюллетенях и через дистанционное электронное голосование.

«Несмотря на то, что СМИ уже активно публикуют расстановку наших кандидатов в ЦИК по опубликованным уже результатам системы ГАС «Выборы». Но тем не менее приятно повторить, что Сергей Семенович Собянин набрал 76,4%, Зюганов Леонид Андреевич набрал 8,11%, Чернышов Борис Александрович – 5,61%, Даванков Владислав Андреевич – 5,34%, Гусев Дмитрий Геннадьевич – 3,93%», – рассказала Ольга Кириллова.

Окончательные итоги выборов мэра городская избирательная комиссия собирается подвести 12 сентября.

Ранее Ольга Кириллова сообщила, что явка избирателей в Москве составила 42,5%.

«Это 3 миллиона 269 тысяч 905 человек», – отметила Глава МГИК.

Дистанционный электронный способ голосования выбрали 2,7 миллиона горожан. Бумажные бюллетени предпочла 571 тысяча избирателей. Еще 116 тысяч человек воспользовались возможностью проголосовать на дому.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев назвал явку избирателей на выборах мэра Москвы рекордной. В ЦИК высоко оценили качество проведения выборов главы города.

«Я думаю, что это плотная явка, на выборах мэра Москвы рекордная явка, это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной и исполнительной власти, и мэра, который многое сделал для того, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой выбор на ближайшие пять лет», – отметил Николай Булаев вечером 10 сентября во время встречи по видеосвязи с членами Московской городской избирательной комиссии.

Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, в свою очередь, заявили, что в ходе голосования не было выявлено серьезных нарушений. За ходом выборов мэра следили 11680 наблюдателей. В их числе – представители всех кандидатов, политических партий, объединений наблюдателей и общественных организаций. Наблюдатели контролировали ситуацию на избирательных участках с помощью камер даже в ночное время.

Напомним, в Москве 8, 9 и 10 сентября выбирали мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).