«Мы эти арбузы каждый день едим»: Владелицу магазина после странной смерти клиентки увезли на допрос

Сам магазин, где был куплен арбуз, закрыт Фото: Александр РОГОЗА

Столичные следователи выясняют причины странной смерти 48-летней Елены В. из Хамовников. Вечером в воскресенье женщине, которая работает оператором в банке, родные вызвали скорую помощь. К моменту прибытия медиков она была уже без сознания. Реанимировать Елену не удалось. По словам мамы и младшего брата, погибшая накануне ела арбуз и отравилась - началась рвота. Но за помощью к врачам обращаться не стала. Решила отлежаться.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ

Тот самый арбуз, который теперь забрали на экспертизу, был куплен у станции метро «Спортивная». Не на стихийном развале, как почему-то решили многие после новостей об отравлении, а в небольшом магазинчике под названием «Фруктовый рай». Вход в него спрятан между лотком с краской для волос и распечаткой фото.

- Мы арбузы здесь почти каждый день покупаем. И никогда проблем не было, - признается Инга, хозяйка стоящего по соседству цветочного киоска. - Поэтому очень удивились, когда новости увидели.

Хозяйка «Фруктового рая» - 50-летняя уроженка Азербайджана по имени Руби. Соседям по бизнесу она после первых известий, что умершая купила арбуз был именно на ее точке, сообщила: партия пришла из Астрахани.

Около полудня, как говорят местные, женщину забрали на допрос в Следственный комитет. Сам магазин закрыт, но в коридоре остались стоять несколько ящиков с фруктами - виноград, инжир, что-то еще.

- Очень аккуратная женщина. В магазине всегда чисто. Товар - свежий, - рассказывают о Руби соседи. Уточняя, что она в одиночку тянет четверых детей, младшие - еще несовершеннолетние.

Сам магазин закрыт, но в коридоре остались стоять несколько ящиков с фруктами Фото: Александр РОГОЗА

СУТКИ ЛЕЧИЛАСЬ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

- По предварительной информации, погибшая женщина купила арбуз вечером в пятницу, - рассказал KP.RU источник в следствии. - Принесла домой. (Женщина жила в квартире на улице Доватора вместе с пожилой мамой и братом, - Авт.). Днем в субботу она разрезала арбуз. Поела сама, угостила родных. Мать Елены съела только кусочек, больше не стала. А вот брат, с его слов, скушал довольно много.

Спустя несколько часов проявились первые симптомы - у Елены открылась рвота. Родственники предложили вызвать скорую помощь, но женщина отмахнулась. Мол, сама полечусь. Попросила брата принести из аптеки побольше активированного угля.

В таком состоянии москвичка пробыла около суток. В итоге мать все-таки решила вызвать скорую. Но спасти Елену уже не успели.

В СК сообщили, что у погибшей было несколько хронических заболеваний. По данным KP.RU, в этом списке оказались и проблемы с сердцем.

Позже Следственный комитет сообщил, что арбуз, судя по всему, все-таки не причем.

- По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем «сердце» лечили активированным углем

Но почему же, в таком случае, родные Елены решили, что у нее отравление?

Специалисты считают, что скорую нужно было вызывать сразу. Женщина лечилась совсем не от того и не тем, упуская драгоценное время.

- Практически любое острое сердечное заболевание может протекать с теми же симптомами, что и интоксикация, - рассказал KP.RU кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев. - Конечно, точная причина смерти будет названа после вскрытия, но это мог быть и острый инфаркт миокарда, и инсульт. У медиков есть такое понятие - «маска заболевания». Список болезней, которые могут в острой форме быть похожи на что-то совсем другое, растянется на нескольких десятков страниц. Диагноз должен называть профессионал, врач! Поэтому, я считаю, самолечение в ситуации, когда счет идет на часы, - преступно. Нужно сразу вызвать скорую помощь. Женщину можно было спасти!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Как не стать жертвой отравления

- Органы чувств у человека существуют не просто так. Они нам помогали выживать в процессе длительной эволюции, - рассказал в интервью Радио «Комсомольская Правда» врач, научный журналист Алексей Водовозов. - В первую очередь нужно доверять своим органам чувств по поводу запаха и вкуса. Вспомните недавнее массовое отравление шаурмой в Курской области - там как раз продавец маскировал тухлое мясо с помощью соусов и специй. Пытался заглушить запах, потому что он четко дал бы людям понять: продукт несвежий. Если мы говорим о ягодах, то заплесневелые есть просто не надо. Не нужно пытаться их отмывать, «спасать». Заплесневела ягода - мы не безжалостно выкидываем. То же самое арбуз. Разрезаем и нюхаем. Он должен пахнуть как арбуз - это характерный сладкий запах. Если несет кислятиной или нехарактерными для арбуза запахами, поступаем так же - в мусорку! Не нужно жалеть потраченных денег. Потом лечение может стоить намного дороже. Может даже жизни стоить.