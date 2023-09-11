Сергей Собянин открыл автодорогу между Щербинкой и Троицком в Новой Москве

Новую дорогу открыл мэр столицы Сергей Собянин

Автомобильную дорогу между городами Щербинка и Троицк в Новой Москве сегодня, 11 сентября, открыл мэр столицы Сергей Собянин.

«Это часть большой трассы от Варшавки до Минского шоссе – 40 километров, - сказал мэр. - Участок около 15 километров проходит от Троицка до Остафьево. Важная трасса, потому что является дублером МКАД».

По его словам, новая дорога связала Троицк со станицей МЦД-2 «Остафьево». По ней будут курсировать электробусы маршрута №906.

«Они обеспечат подъезд не только к Троицку, но и к целому ряду поселений по пути до новой станции МЦД-2, по сути дела, до наземного метро – то, о чем давно жители просили», - отметил Собянин.

КОНКРЕТНО

Четырехполосная автодорога «Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево» стартует около Варшавского шоссе, проходит через деревни Андреевское и Яковлево, соединяясь в этом месте с дорогой до Калужского шоссе. На этом маршруте построили:

- мост через реку Десна (200 м);

- путепровод через пути МЦД-2 (300 м);

- эстакаду прямого хода на Симферопольском шоссе в Щербинке (300 м).

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Запуск дороги позволил создать единую транспортную магистраль длиной около 40 километров от Варшавского через Калужское и Киевское до Минского шоссе.

При этом:

- соединились Щербинка и Троицк;

- появился еще один дублер МКАД, ЦКАД и перспективной магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе»;

- ускорились поездки по городу более 233 тысяч человек – жителей Троицка, Щербинки, деревень Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское, соседних садовых товариществ и поселения Десеновское;

- по некоторым маршрутам в этом районе перепробег автотранспорта уменьшится до 5 километров или на 30%, что позволит экономить до 45% времени в пути.

ЦИФЫ

До конца 2027 года в Новой Москве планируется построить более 500 километров дорог.

С начала 2023 года здесь открылось движение на 33 километрах новых автомагистралей, среди которых автодороги «Варшавское шоссе-деревня Андреевское-деревня Яковлево», «Воскресенское-Каракашево-Щербинка» и «Поселок Воскресенское-СНТ «Бархатная Роща».