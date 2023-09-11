Сергей Собянин открыл автодорогу между Щербинкой и Троицком в Новой Москве

Новую дорогу открыл мэр столицы Сергей Собянин
Автомобильную дорогу между городами Щербинка и Троицк в Новой Москве сегодня, 11 сентября, открыл мэр столицы Сергей Собянин.
«Это часть большой трассы от Варшавки до Минского шоссе – 40 километров, - сказал мэр. - Участок около 15 километров проходит от Троицка до Остафьево. Важная трасса, потому что является дублером МКАД».
По его словам, новая дорога связала Троицк со станицей МЦД-2 «Остафьево». По ней будут курсировать электробусы маршрута №906.
«Они обеспечат подъезд не только к Троицку, но и к целому ряду поселений по пути до новой станции МЦД-2, по сути дела, до наземного метро – то, о чем давно жители просили», - отметил Собянин.
КОНКРЕТНО
Четырехполосная автодорога «Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево» стартует около Варшавского шоссе, проходит через деревни Андреевское и Яковлево, соединяясь в этом месте с дорогой до Калужского шоссе. На этом маршруте построили:
- мост через реку Десна (200 м);
- путепровод через пути МЦД-2 (300 м);
- эстакаду прямого хода на Симферопольском шоссе в Щербинке (300 м).
В ЧЕМ ПОЛЬЗА
Запуск дороги позволил создать единую транспортную магистраль длиной около 40 километров от Варшавского через Калужское и Киевское до Минского шоссе.
При этом:
- соединились Щербинка и Троицк;
- появился еще один дублер МКАД, ЦКАД и перспективной магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе»;
- ускорились поездки по городу более 233 тысяч человек – жителей Троицка, Щербинки, деревень Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское, соседних садовых товариществ и поселения Десеновское;
- по некоторым маршрутам в этом районе перепробег автотранспорта уменьшится до 5 километров или на 30%, что позволит экономить до 45% времени в пути.
ЦИФЫ
До конца 2027 года в Новой Москве планируется построить более 500 километров дорог.
С начала 2023 года здесь открылось движение на 33 километрах новых автомагистралей, среди которых автодороги «Варшавское шоссе-деревня Андреевское-деревня Яковлево», «Воскресенское-Каракашево-Щербинка» и «Поселок Воскресенское-СНТ «Бархатная Роща».