Эксперты: Выборы в Москве перешли в цифровой формат

Электронные системы и сервисы уже давно плотно вошли в нашу жизнь. Фото: mos.ru

Выборы в Москве окончательно стали цифровыми: почти 80% избирателей проголосовали за мэра столицы через дистанционную электронную систему голосования (ДЭГ). И это вполне понятно: чтобы поставить отметку в бумажном бюллетене, нужно лично прийти на участок, предъявить документы, подождать, пока их проверят. Считай, почти час драгоценного времени. Тогда как процедура электронного голосования отнимает всего несколько минут. К тому же, чтобы сделать свой выбор через интернет, совсем необязательно находиться в Москве. Можно проголосовать, сидя на даче или отправившись в другой город и даже регион.

Простота и удобство цифрового формата привлекли тех, кто раньше игнорировал голосование из-за занятости или нежелания тратить свое время. Явка на нынешних выборах мэра стала рекордной - число избирателей выросло почти на 10%. И в этом, по мнению политолога, руководителя Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, тоже есть заслуга ДЭГ.

«Это был абсолютно прогнозируемый результат. В Москве действующий глава города на протяжении нескольких лет демонстрировал очень наглядные достижения и эффективность работы городских властей. Поэтому конкуренции ему составить никто не мог и результат соответствует всем тем прогнозам, которые давались раньше», - подчеркнул Чеснаков.

На электронный способ голосования постепенно переходит даже старшее поколение. Пожилые москвичи при поддержке детей и внуков активно осваивают смартфоны, компьютеры, банковские приложения, навигаторы в автомобилях. Электронные системы и сервисы настолько плотно вошли в нашу жизнь, что разобраться, как проголосовать через ДЭГ, для людей зрелого возраста - совершенно не проблема.«Это жизнь страны. Если вы гражданин этой страны, участие в выборах для вас важно, - отметил народный артист РСФСР, актер и режиссер

Василий Ливанов. - Москва - мой родной город, я - его часть, а он - часть меня. Вы знаете, город все время меняется. Это процесс такой естественный и никогда не останавливается».

По мнению политолога Павла Рыжевского, цифровой способ голосования будет и дальше постепенно замещать традиционный вариант с урнами и бумажными бюллетенями.«Наверное, будут ретрограды, которые будут хотеть голосовать офлайн, и для таких людей останутся участки. Но онлайн-голосование, скорее всего, в будущем будет превалировать. В России, в частности в Москве, скорость интернета одна из самых высоких в мире, что обеспечивает работу различных электронных сервисов», - говорит Павел Рыжевский.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В акции «Миллион призов» победили 2,3 млн человек

Интерес к цифровому способу голосования подогрела и акция «Миллион призов». В ней автоматически принимали участие все москвичи, отдавшие голоса через ДЭГ или с помощью электронных терминалов на участках. Победители получили СМС-сообщения с информацией о выигрыше: одна, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Москвичи, впервые проголосовавшие онлайн, но ничего не выигравшие, все равно получили по тысяче баллов. Такое решение было принято по инициативе партнеров программы.

Баллы можно использовать на покупки в магазинах, потратить в кафе и ресторанах, обменять на билеты в театр или музей. А можно перечислить в благотворительные фонды. Всего по итогам трех дней голосования победителями стали 2,3 млн человек.

Впервые розыгрыш «Миллион призов» провели во время пандемии коронавируса в 2020 году, чтобы простимулировать москвичей активнее голосовать дистанционным способом, а также чтобы поддержать пострадавший во время ковида столичный бизнес. Сегодня это скорее дополнительный способ привлечь интерес избирателей. «Миллион призов» привлекает дополнительное внимание людей к выборам. По-моему, очень неплохая вещь, - считает политолог Павел Рыжевский. - Люди голосуют, чувствуют сопричастность к тому, что происходит. Им важно, чтобы позитивные изменения не исчезли, а продолжались в городе».