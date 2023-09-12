Наработки портала «Цифровое Подмосковье» смогут использовать власти всех регионов России

Фото: Антон Чернов

Еще один проект Московской области будет масштабироваться и на другие регионы России. Портал «Цифровое Подмосковья» стал витриной, на которой сегодня представлены десятки различных решений с использованием искусственного интеллекта, которые помогают более эффективно выстраивать управления регионом, коммуникации с жителями и решать их проблемы.

- Практики, которые уже работают в одном регионе, можно адаптировать для другого, - отмечает министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. - Это более эффективно и менее трудозатратно, чем разрабатывать их с нуля. Вместе с тем на портале «Цифровое Подмосковье» можно найти идеи для создания новых отечественных технологий искусственного интеллекта.

ИИ-технологии в России активно внедряют по поручению Президента Владимира Путина. На данный момент на портале «Цифровое Подмосковье» собраны уже 98 различных полезных практик. Уже готовые решения, доказавшие свою эффективность в Московской области, может подробно изучить и начать внедрять на своей территории любой регион.

Для удобства все проекты распределены по трем направлениям: «ИИ-решения», «Субъектам», «Бизнесу». Внутри них практики так же разбиты по направлениям, в которых может применяться искусственный интеллект. Медицина, ЖКХ, строительство, транспорт, жалобы, торги и так далее.

В числе умных технологий, которые предлагает портал - чат-боты и голосовые помощники, системы управления, мобильные приложения и многое другое.