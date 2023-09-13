В Москве подвели окончательные итоги выборов мэра

Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА Новости

Московская городская избирательная комиссия 12 сентября официально подвела итоги выборов мэра и признала их состоявшимися. В голосовании приняли участие более 3,3 млн москвичей. За действующего главу столицы Сергея

Собянина свои голоса отдали 2 млн 499 тысяч человек - это 76,39% избирателей.

«Это был абсолютно прогнозируемый результат, - уверен руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - В Москве действующий глава города на протяжении нескольких лет демонстрировал очень наглядные достижения и эффективность работы городских властей. Поэтому конкуренции ему составить никто не мог».

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что мэру и его команде удается сохранять стабильную ситуацию в городе и обеспечивать привычный для москвичей высокий уровень жизни.

«Собянин последовательно реализовывает программу развития города: это и сервисность, и технологичность, и удобный и безопасный город для каждого, поддержка бизнеса и московских предприятий. Совокупность этих факторов и позволила ему одержать убедительную победу, улучшив свой результат 2018 года», - отметил политтехнолог.