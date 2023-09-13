В Музее Победы готовят обеды и подарки для посетителей

Музей Победы к выходным, 16-17 сентября, подготовил для москвичей и гостей столицы массу сюрпризов.

В эти дни, начиная с 11.00 им предлагается пройти квест в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» и получить призы: обед, приготовленный в полевой кухне, памятная пилотку и монету.

Чтобы собрать все призы необходимо получить на одной из интерактивных площадок проекта стилизованную «Красноармейскую книжку» и собрать штампы-звездочки за участие в активностях на разных локациях.

Взрослых также приглашают участвовать в приключениях. Гости могут испытать себя на полосе препятствий, в шахматном турнире, сыграть в городки, научиться вязать узлы, освоить семафорную азбуку и многое другое.

Всего же около Музея Победы каждые выходные работают более 50 интерактивных площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. В десятках локаций от реконструкторов, ДОСААФ и силовых ведомств проходят мастер-классы, турниры, игры и выставки.

На концертной площадке под открытым небом гостей ждут мастер-классы по ретротанцам. Организаторы обещают, что концерты «Фронтовой агитбригады» с легендарной полуторки понравятся как взрослым, так и детям.